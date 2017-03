La población musulmana femenina ya no tendrá problemas a la hora de practicar deportes.

Cada vez son más las empresas dedicadas a la fabricación de ropa que buscan ser más inclusivas en sus diseños. Una de ellas es Nike, la firma deportiva que lanzó un velo para atletas musulmanas.

Según medios internacionales, la iniciativa de la compañía surgió después de que algunas deportistas se quejaron de llevar el velo tradicional durante una competencia. Por eso, durante un periodo de 13 meses, diseñaron el Pro Hijab.

El velo está hecho con un material ligero y elástico. Además, incluye hoyos diminutos y una parte trasera más larga, para que no se salga.

Aunque el Pro Hijab estará a la venta el próximo año, la patinadorora Emirati Zahra Lari ya lo está usando. "He intentado muchos hijabs diferentes y pocos me han funcionado. Pero una vez me lo puse para dar una vuelta en el hielo, quedé impresionada con el ajuste y el peso ligero", mencionó Lari en un comunicado.

La deportista compartió varias fotos con el velo en su cuenta de Instagram. Las imágenes forman parte de la campaña promocional de Nike.

