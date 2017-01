Estamos frente a una de las mejores actuaciones de la actriz, que puede darle su segundo Oscar, y esta vez dirigida por el chileno Pablo Larraín. Desde el 16 de febrero podremos conocer el mundo interno de Jackie Kennedy, sus miedos e inseguridades.

"A la gente le gusta creer en cuentos de hada. No dejes que se olvide que, por un breve y brillante instante, existió Camelot", dice el personaje de Natalie Portman (35), en el tráiler de "Jackie", película que se estrena el 16 de febrero en nuestro país. Para muchos, su personificación de Jacqueline Kennedy se convirtió en el papel más desafiante que ha realizado. Los reconocimientos lo avalan. Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín, el filme está nominado a los premios Oscar, por Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Vestuario y también a los Globos de Oro, premios BAFTA y Gotham.

Larraín, el cerebro detrás de películas como "Tony Manero" (2008), "No" (2012) y "Neruda" (2016), entre otras, contó a los medios de comunicación que se saben muchas cosas sobre la muerte de John Kennedy, pero le parecía más atractivo mostrar el punto de vista de una mujer ícono de una época, "una reina sin corona". Tal como comentó el director, no se trató sólo de replicar vestidos, maquillaje, sino más bien de crear una ilusión a través de una ficción.

Es un retrato intimista de la vida de la ex primera dama estadounidense, a quien la fatalidad se le cruza a los 34 años y con dos niños pequeños. El filme se centra en los traumáticos cuatro días después del asesinato de John F. Kennedy, en noviembre de 1963. En cada escena, Natalie despliega diversos registros para presentarnos a este personaje complejo, y, a su vez, sofisticado.

Gracias al material y entrevista, gentileza de Diamond Films Chile, pudimos comprender los laberintos de este nuevo trabajo. Cuentan que cuando la artista se comprometió a protagonizar "Jackie", sus padres le dieron una valiosa investigación y logró una conexión visceral con el papel. "Construí el personaje pensando en cuando era joven, recordando ese YO esencial".

La historia plasmó a Jackie como un ícono, pero Portman saqueó sus fuentes primarias para desenterrar su lado humano, rebuscando a través de los expedientes y los artefactos de una vida completamente ajena a la actriz, pero misteriosamente familiar. Jackie tenía 34 años en el momento del asesinato; Portman tiene 35 años, y ve en lo precoz y visible de Jackie la vida que podría reconocer como propia: una serie de actuaciones, públicas y privadas, tradicionales, transformadoras. "Ella estaba muy por delante de su época y tuvo la fortaleza para contar su propia historia".

Natalie, ¿cómo te preparaste para interpretar al ícono americano?

Tuve que combinar la investigación de mirar cada video que pudiera encontrar, leer cada libro que cayera en mis manos y escuchar diversas cintas de audio de sus entrevistas para preparar mi rol.

Debido a que la película es también una investigación sobre Kennedy el humano, en contraposición a la figura mítica, ¿cómo lograste dibujar a Jackie en su imaginación?

La película no tiene una especie de narrativa lineal, es mucho más un collage. Te da la sensación de estar observando los misterios de un ser humano, porque realmente no podemos entender a nadie, y cada persona es cientos de personas diferentes en diferentes situaciones y en diferentes momentos de su vida.

¿Cómo te empapaste en tu exhaustiva investigación para inspirar respeto siendo una Kennedy?

Quiero decir, siempre he tenido respeto por este ícono, ¿y cómo no? si ella era tan elegante. Pero creo que el respeto que ella infunde era debido a su fuerza interior, a esa fuerza que adquirió con lo que vivió, porque ella comprendió lo simbólicas que podrían ser sus reacciones a todos estos eventos, mientras ella estaba obviamente desmoronándose por dentro.

¿Cómo era Jackie Kennedy?

Ella era una auténtica estudiosa de la historia -muy curiosa acerca de la historia, y de manera obsesiva la leía- y entendía lo importante que es escribir la historia. Sabía que le correspondía definir el legado de su esposo porque él ya no podía hacer eso, y tenía que hacerse rápidamente porque había docenas de otras personas listas para saltar y publicar el primer libro sobre él. Y ella necesitaba estar allí para controlar esto ... y lo hizo brillantemente.

¿Qué aprendiste sobre ella?

Aprendí que Jackie es una mujer que en su vida privada era temeraria, pero que secretamente vivía aterrorizada y públicamente era una caja negra lacada. Así se construyó Jackie Kennedy, la mujer que pasaba dos horas arreglando su cabello y maquillaje antes de ir a cualquier lugar; y ese fue el destino de Jackie, la mujer que se negó por un día entero a desprenderse de su traje rosado, manchado con la sangre y restos del cerebro de su marido.

El filme, producido por Darren Aronofsky, ha tenido excelentes críticas. "La película sale fortalecida por el complejo trabajo de Natalie Portman, siempre meticulosa en su labor", escribió Variety. También, The Hollywood Reporter, aseguró que el debut en inglés del Pablo Larraín se vio "impulsado por el sorprendente desempeño de una intérprete que nunca ha estado mejor". Buenos augurios para presentarse en la premiación de los Oscar.

Por su parte, la actriz considera al director chileno un visionario. "Es un visionario. Te dirige y, simultáneamente, está abierto a tus propuestas, a tus ideas. Es un socio creativo de talla". Y agregó, a la revista del francés Journal du Dimanche, que cuando el productor del filme le habló sobre Larraín, comenzó a ver sus películas y quedó impresionada con su talento.

Su potencia creadora

Los halagos y aplausos siempre descienden sobre Natalie Portman. Nació en Jerusalén, Israel, y a los tres años se mudó con la familia a Washington y después a Nueva York. Actualmente vive en Los Ángeles después de algunos años en Francia. Llama la atención la mezcla de historias que lleva en su sangre. Sus antepasados maternos fueron inmigrantes judíos de Rusia y Austria; y los paternos, judíos que se trasladaron a Israel desde Polonia y Rumania. Su abuelo materno perdió a sus padres en Auschwitz, y su bisabuela, originaria de Rumania, sirvió como espía para el Servicio de Inteligencia Británico durante la Segunda Guerra Mundial.

Por lo mismo, no sorprende su interés en aprender otros idiomas, como el francés, japonés, alemán, hebreo y árabe. Esta pulcritud la lleva lejos: es estricta vegana desde los 14 años.

En otras aristas, desde pequeña le gusta bailar, cantar y actuar, y no dudó en pedirle a sus padres que la dejarán tener un representante para acudir a audiciones. Aunque a los 11 años le ofrecieron trabajar como modelo, prefirió optar por la actuación. Así llegó a inmortalizar su talento en la película "The Professional".

Nadie cuestiona que sus interpretaciones son realmente soberbias; y que se muestra tan bella como versátil. Cómo olvidar cuando, mientras hablaba en perfecto inglés británico, se rapó la cabeza al protagonizar "V de Vendetta", y ganó un premio Saturn a la mejor actriz. En otro clásico se convirtió "El Cisne Negro". Esa misma producción la unió con su actual pareja y padre de su primer hijo Aleph de 5 años y del segundo que espera nazca en estos días, el coreógrafo de la película Benjamin Millepied.

Siempre supo qué quería en la vida. No sólo es actriz, sino que sicóloga de Harvard: "No me importó si la universidad iba a arruinar mi carrera. Prefiero ser inteligente que una estrella de cine", dijo en un comentado discurso que pronunció en Harvard para alentar a los graduados a tomar riesgos.

