Una cucharada de su propia medicina, señor Trump

Por Karen Hernández

Lo sabemos todos, Donald Trump ha demostrado en múltiples ocasiones su repudio hacia las mujeres, desde el tema del aborto hasta el simple hecho de no mirarlas a la cara cuando se dirige a ellas (como ocurrió con Angela Merkel). Y ni qué decir del trato a su esposa, Melania y a su propia hija, Ivanka cuando habla de ella. Sin duda, el presidente es un experto en regalarle momentos incómodos al mundo.

Durante su reciente visita a Polonia, el mandatario fue despreciado después de ofrecer su mano a Agata Kornhauser-Duda, esposa del presidente polaco Andrzej Duda.

Así, la primera dama polaca dirigió su saludo a Melania Trump, sin importar pasar por encima del saludo del señor Trump.

Moment the Polish first lady left Trump hanging as she shook Melania's hand first https://t.co/tD3NHFofbW pic.twitter.com/AkTQ3e85Gf — Daily Mail US (@DailyMail) 6 de julio de 2017

Por supuesto, esta no es la primera vez que la mano de Trump ha sido ignorada por una primera dama pues su propia esposa le ha regresado la mano como una bofetada. Esto ocurrió cuando la primera dama evitó darle la mano después de aterrizar en Israel, y posteriormente repitió el acto en Roma.

Melania Trump AGAIN rejects Donald's attempt to hold her hand as they disembarked Air Force One in Rome https://t.co/tJwyE08Gaq pic.twitter.com/kvSfeLlc6A — Daily Mail US (@DailyMail) 23 de mayo de 2017

También han habido ocasiones en las que las mujeres simplemente deciden ignorarlo, como esta mujer que se convirtió en la sensación de las redes cuando durante una conferencia de Trump, en 2015, prefirió estar leyendo un libro que escuchando sus propuestas sobre la construcción del muro.

Por supuesto no hay que olvidar a todas las celebridades que rechazaron las propuestas indecorosas de Trump antes de ser presidente:

Salma Hayek: "Dijo que él nunca saldría conmigo por mi baja estatura pero luego me llamó (...) Él creía que yo saldría con él simplemente para que la gente no pensara que ésa era la razón por la que no tendría una cita conmigo", detalló la actriz en un programa de radio de Los Ángeles.

Emma Thompson: La actriz británica dijo que en 1998, Trump la llamó para invitarla a cenar, sin embargo ella lo rechazó. Le había ofrecido pasar la noche en una habitación en una de las Torres Trump. La actriz sólo le respondió: "Ah ok, te llamaré luego". Por supuesto, nunca pasó.

