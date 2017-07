Se trató de un experimento social

Por redacción Nueva Mujer

Hace unos días una mujer originaria de Ohio compartió una imagen que logró convertirse viral y muy polémica en poco tiempo. En la fotografía puesta a través de Facebook podía verse un piercing en la mejilla de la menor que no supera los seis meses.

MÁS: 5 famosas que fueron madres antes de los 20

De inmediato los comentarios negativos y de reclamo comenzaron, criticaron la decisión de la madre al hacerle una perforación a la pequeña. En la publicación que compartió escribió: "Se ve tan lindo, ¿verdad? Sólo sé que a ella le va a encantar y me lo agradecerá cuando sea grande. No es la gran cosa... ¡soy la madre de la niña y haré lo que quiera! Tomo todas sus decisiones hasta que ella tenga 18. No necesito el permiso de nadie creo que es lo mejor, lo más lindo y prefiero que tenga su hoyuelo perforado. ¡MI BEBÉ, MI ELECCIÓN! ¡LA OPCIÓN DE LOS PADRES, LOS DERECHOS DE LOS PADRES! No juzgue mi crianza de los hijos, todos criamos a nuestros hijos de manera diferente, no es de su incumbencia de todos modos!

MÁS: Maternidad idealizada: las mujeres que se arrepienten de haber tenido hijos

Ante estas declaraciones, usuarios comenzaron a marcar como spam la fotografía de la pequeña y a pedir a cuidados infantiles que pusieran cartas en el asunto. Por fortuna, la imagen era parte de un experimento social.

La madre de la pequeña explicó que se trataba de una imagen alterada con Photoshop que buscaba dar un mensaje sobre las decisiones que los padres, por cultura o por desinformación, toman con sus hijos. Dijo que es tan malo perforar a un niña como mutilarla, sólo que ésta afecta en verdad la vida y plenitud de los niños y, por un asunto cultural no se han tomado cartas en el asunto.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Los nombres de bebés que están en tendencia

Y EN VIDEO:

¿Cómo saber si hay malas vibras en la oficina?