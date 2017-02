En las últimas horas la denuncia del acto, que ocurrió en Bogotá, Colombia, ha tomado fuerza en redes sociales.

Por Redacción Nueva Mujer

A través de una publicación en Facebook denunciaron una brutal agresión a María Paula La Rotta.

El pasado 4 de febrero esta joven modelo fue golpeada en su rostro por Carlos Arbeláez Ocampo, cuenta la publicación. Al parecer, el hombre era su novio y se desempeña como profesor de sociología de la Universidad Javeriana.

"Los hechos fueron el sábado a las 3:00 de la madrugada. Como pueden ver, mi compañero sentimental me agredió bastante fuerte", dijo la víctima a Noticias RCN. Según su relato, no es la primera vez que el hombre la ataca y tampoco ha sido la más fuerte golpiza. Sin embargo, antes no lo denunció a las autoridades "por factores económicos y sentimentales".

En redes sociales cientos de personas están pidiendo justicia en este caso y solicitan a la universidad que tomen medidas.

Mauricio Ocampo, jefe de la oficina de información y prensa de la Universidad Javeriana, confirmó a Publimetro que Carlos Arbeláez Ocampo es profesor de hora cátedra en la universidad, así como también lo hace en la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional.

Agregó que como universidad han decidido suspender a este profesor de la clase que dicta hasta que se adelante la investigación por este caso de agresión y recordó que "la universidad rechaza todo tipo de violencia que se registre".

