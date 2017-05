La afectada también presentó una denuncia ante las autoridades

Un nuevo caso de violencia contra las mujeres se difundió esta semana a través de las redes sociales. Tuvo lugar en una de artículos para baño ubicada en México, en donde una joven sorprendió a un empleado de la tienda grabando con su teléfono móvil por debajo de su falda.

A través de un video, la joven, identificada como Alba Ahide Suárez, relató: "Estaba yo viendo artículos para baño cuando siento que algo toca mi pierna y resulta que un empleado de ahí estaba tratando de meter su celular por debajo de mi falda para tomarme fotos".

Alba denunció los hechos con el personal de la tienda y encaró a su agresor: "Eso no se hace. Y me da mucha pena que existan tipos así. Yo tengo 30 años y si es una niña que no se puede defender, qué hacemos".

La joven realizó la denuncia respectiva ante las autoridades y pidió, a través de su cuenta de Facebook, difundir su caso.

