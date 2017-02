La cantante se mantuvo firme en la elección de su atuendo y las razones por las que lo usó

La cantante chilena Mon Laferte fue duramente criticada por usar un atuendo 'no apropiado' para la alfombra roja de la gala del Festival de Viña del Mar. Muchos medios de comunicación la colocaron entre las famosas peor vestidas, pero detrás del atuendo de Mon había mucho más de lo que todos imaginaban: era un agradecimiento a México.

DESCUBRE MÁS

"Entre los trajes regionales mexicanos, uno de los más conocidos y admirados por el mundo entero, es sin duda el de las mujeres de la etnia zapoteca que habitan en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Me llena el corazón usar esta hermosa pieza de arte, hecha con las manos amorosas de mujeres artesanas y trabajadoras, lo hago con mucho respeto y amor.

Lo mío no son las alfombras, no encajo, me siento incómoda, más aún cuando hace solo unos días nuestro país se estaba quemando y familias quedaron en la calle, no me siento bien luciendo ropa "fina" se lo que cuesta ganarse el pan y no me identifico con este tipo de actividades, lo hago porque es parte de mi trabajo y trato de ser tolerante y amable. No quiero tener glamour ni parecer algo que no soy, así me siento feliz, libre y cómoda, orgullosa y segura de ser Latina".

A través de su cuenta de Twitter, la cantante también respondió a los que esperan un atuendo mucho más sexy para la gala: "Compatriotas, mi vestido es bordado a mano por mujeres trabajadoras de Oaxaca, es un vestido de gala. Es mi forma de agradecer a México" ❤

No se preocupen tanto por un vestido, algunos querían algo más moderno? 🤔podría ser un vestido más corto, pero hay partes de mi cuerpo que.. — MON LAFERTE (@monlaferte) 18 de febrero de 2017

Compatriotas, mi vestido es bordado a mano por mujeres trabajadoras de Oaxaca, es un vestido de gala. Es mi forma de agradecer a México ❤ — MON LAFERTE (@monlaferte) 18 de febrero de 2017

Solo pocos afortunados pueden ver 😉

Llevo mi ropa de Tehuana con mucho amor y orgullo. — MON LAFERTE (@monlaferte) 18 de febrero de 2017

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

¿Comentarios sexistas? Estas ilustraciones muestran lo que las mujeres feministas realmente piensan

Y EN VIDEO

Comentaristas deportivas denuncian acoso en redes sociales con este video