La conductora es uno de los personajes más queridos de la televisión y parte de su encanto, más allá de sus irreverencias, está en la crítica que hace a favor del feminismo

Por Karen Hernández

Ellen Degeneres es una de las presentadoras más importantes de los Estados Unidos en la actualidad. Su programa The Ellen DeGeneres Show, es sintonizado por millones de espectadores alrededor del mundo, sin contar aquellos que minuto a minuto sintonizan EllenTube, su canal de Youtube.

Sin duda, Ellen es una showgirl en toda la extensión de la palabra pues su personalidad fresca y deshinibida, la ha convertido en una marca de éxito. Pero más allá de los chistes e imitaciones que hace esta esta genial presentadora y productora, es importante resaltar su labor altruista, sus acciones en pro de la comunidad LGBTI y por supuesto, la lucha feminista que ha defendido a capa y espada. Por ello, te dejamos esta lista de momentos en los que Ellen ha demostrado ser una de las feministas más importantes de la televisión.

Ellen VS "el bolígrafo machista"

Hace un par de años, la marca de bolígrafos, BIC, lanzó un producto "exclusivo para mujeres" que despertó la rabia de todas las femeninas, incluyendo a Ellen, quien no dudó en mofarse de la situación, abiertamente, durante su programa. ¿Qué tenían estos bolígrafos que los hacían ideales para nosotras? Que eran rosas y que llevaban el nombre "For Her" (para ella). "¿Pueden creerlo?, ¡hemos estado usando bolígrafos para hombres todos estos años!", dijo la conductora.

Durante su monólogo, Ellen se burló de cada detalle de este "especial" producto, recalcando el estigma que este tipo de acciones de marca transmiten ('las mujeres somos unas inútiles'). "¿Cómo esperan que sepamos usarlos si no tienen instructivo? Leí la parte trasera del empaque, bueno le pedí a un hombre que lo hiciera". La descripción del producto decía que estaba diseñado para amoldarse a la mano de la mujer, a lo que Ellen dijo "significa que nos sentiremos cómodas cuando tomemos dictado de nuestro jefe". La crítica ocurrió a raíz de que la conductora fuera requerida para ser la imagen de dicho producto, pero Ellen tuvo la mejor respuesta: un comercial donde se burla de la importancia de tener un bolígrafo que las mujeres sepamos usar.

Señoras, enciendan sus motores

En 2016, Ellen atacó al Seat Mii, un auto diseñado para mujeres que SEAT y Cosmopolitan (sí, la revista) crearon para hacer alusión a todo lo que representa a una mujer al volante. Por eso, el auto es morado, tiene rines que asemejan joyas, un gancho para el bolso y faros como un "delineador de ojos", de acuerdo a la descripción del fabricante. "Dicen que es muy cómodo y que los asientos se echan para atrás...a los 1950's", bromeó Ellen. "Les tomó dos años construir este auto, no puedo creer que nadie les haya dicho que era una mala idea.No sé por qué se les ocurrió trabajar con Cosmo, pero seguro el instructivo dice 'Cómo hacer que tu hombre se vuelva loco'. Costará alrededor de $11 mil dólares, lo cual tiene sentido porque las mujeres ganamos la mitad de lo que gana un hombre".

Al igual que con los bolígrafos para mujeres, la conductora no pudo evitar hacer un monólogo cómico que criticara la situación y aprovechando que Hillary Clinton estaba en plena candidatura, Ellen dijo "las mujeres tenemos más en qué pensar que en maquillaje; es decir, estamos a cargo de empresas, criamos hijos y nos postulamos para presidenta de los Estados Unidos"

La mujer perfecta

En una ocasión, Ellen se dedicó a analizar un sitio llamado 'Whatsyourprice.com', dedicado a conseguir citas para los hombres. El sitio realizó un sondeo para describir a la mujer perfecta, ¿el resultado? Las mujeres delgadas, rubias y de ojos azules son perfectas. "Ni siquiera pusieron a una rubia de ojos azules en la portada del sitio. Esta mujer es una indeseable (refiriendose a la chica de pelo castaño que aparece en el sitio)", exclamó Ellen.

"Es interesante ver cómo ninguno de los hombres en el sitio pidieron algo relacionado con la perosnalidad. No soy una experta pero debo decirte que quieres una pareja que sea un reto intelectual, alguien que sea empático, alguien que te acepte como eres y que aceptes como es. Finalmente, no quieres a alguien que compre mujeres en 'whatsyourprice.com'", concluye la conductora. Porque señores, las mujeres no somos "objetos perfectos" a la venta o que siquiera deben ser juzgados por no cumplir los requisitos de belleza.

Otros momentos en los que Ellen defenció el género y las preferencias sexuales:

- En el episodio contra los bolígrafos Bic para mujeres: "En mi show me gusta promover la bondad y la igualdad de derechos. No me gustan las etiquetas ni veo colores. No me gusta apuntar las diferencias entre hombres y mujeres; es decir, tuvimos mucho progreso hacia la equidad: podemos votar, usar pantalones y manejar de noche"

-Ellen ha tenido invitados que discuten temas feministas como Malala Yousafzai, quien habló sobre su lucha por la educación para las niñas; Jennifer Aniston, con quien expuso el caso de la no maternidad, o Joseph Gordon Levitt, con quien habló sobre su papel en Don Jon (un mujeriego) y que se declaró en contra de ese comportamiento.

