Hace unos días Miley Cyrus y la firma Dolce & Gabbana protagonizaron una pelea luego de que la cantante señalara que estaba en contra de las políticas de los italianos, refiriéndose a que decidieron vestir a Melania Trump.

Ahora la nota la dio el cantante 'Raury', estrella invitada a uno de los desfiles de la Semana de la Moda en Milán. Ahí, decidió usar un momento de la pasarela para protestar contra la marca que le había invitado a desfilar.

En entrevista para GQ y señaló que cuando recibió la invitación estaba feliz por participar en este evento de moda, pero que no tenía mucha información ni contexto sobre la marca y su postura política.

"Una protesta es la voz de la gente. Tiene poder. Cambia las cosas. Cuando vine a Milán por primera vez para hacer un show en una pasarela por primera vez, estaba emocionado. No sé mucho de moda así que no sabía nada acerca de la campaña burlándose del boycott o acerca del apoyo a Melania. Me enteré estando aquí. (...) Así que estaba atrapado, y tenía que hacerle saber a la gente que no apoyo a Trump ni a aquellos que tratan de burlarse de las protestas de la gente".

En esa misma entrevista también habló de la generación milenio y su pasividad ante lo que sucede en el mundo. "Puede que Dolce & Gabbana hablen mierda de quienes protesten, apoyen a la Primera Dama de un presidente que comparte muchos paralelos con Hitler, y que contraten a un grupo de millenials como si no fuese a pasar nada. Pero esto es sólo matemática. Siempre vamos a denunciarlos. Siempre".

