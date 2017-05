Dani Mathers, modelo de Playboy, publicó en su cuenta de Snapchat una foto de una anciana desnuda y duchándose al interior del gimnasio LA Fitness. La imagen, que fue compartida con el comentario: "Si yo no puedo ver esto, entonces tú tampoco", encendió a las redes sociales y llevó a la modelo hasta los tribunales.

