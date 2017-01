Michelle deja una huella profunda en la mente de millones de personas, gracias a su gran trabajo en favor de los sectores menos favorecidos

Por Olivia O'Gam

La historia de Michelle Obama no se cuenta a partir de que Barack Obama gana la presidencia de Estados Unidos en 2008 y ella se convierte en primera dama. Ella tiene una historia de superación que vale la pena contar.

Descendiente de esclavos, como reveló un artículo del The New York Times, Michelle creció en un barrio pobre del sur de Chicago. Sus padres jamás fueron a la universidad, pero le enseñaron el valor de trabajar duro. Su madre, desde casa, y su padre como empleado del Departamento Hidráulico de la ciudad, puesto que no abandonó a pesar de padecer esclerosis múltiple.

Pocas personas confiaban en sus capacidades, pero ella no se dio por vencida. En sus discursos ha confesado que, en su época de estudiante, le preguntaban con qué clase de hombre le gustaría casarse, en tanto a su hermano lo cuestionaban sobre lo que quería estudiar. No dejó que esto la desanimara.

Se convirtió en la alumna más destacada de su clase, aunque ello implicara largas jornadas de estudio y levantarse a las cuatro de la mañana. Ingresó a la Universidad de Princeton para estudiar Sociología y Cultura Afroamericana y en 1985 concluyó sus estudios como abogada en la Universidad de Harvard.

Para 1989, época en la que daba sus primeros pasos como abogada en el bufete Sidley Austin, Michelle tuvo a su cargo a un joven estudiante llamado Barack Obama. De inicio no le tomó importancia, de hecho, le disgustó que llegara tarde a una de sus primeras citas de trabajo. Tiempo después cambió de opinión y comenzaron a salir. Se casaron luego de 3 años de relación.

Cuando en 2008 Barack Obama se convierte en presidente de Estados Unidos, Michelle brilla con luz propia y se convirtió en un ejmplo para millones de mujeres en el mundo. No en vano, en el último discurso de Obama como presidente, le dedicó unas sensibles palabras que fueron apaludidas por millones de personas.

"Michelle LaVaughn Robinson Obama, en los últimos 25 años no sólo has sido mi esposa y la madre de mis hijas; has sido mi mejor amiga. Asumiste un rol que no pediste y lo hiciste tuyo con gracia, grandeza, estilo y humor. Hiciste de la Casa Blanca un lugar para todos, los jóvenes te ven como un modelo a seguir, me hiciste sentir muy orgulloso, hiciste al país entero sentirse orgulloso".

Michelle fue una figura poderosa para muchas personas, por ello también ella dedicó un discurso al pueblo que confió en ella y en quienes vive la esperanza de que un día se lance a la presidencia de Estados Unidos:

"Mi último mensaje como primera dama para los jóvenes, es simple. Quiero que nuestros jóvenes sepan que son importantes, que pertenecen a Estados Unidos. No tengan miedo. ¿Me escuchan? No tengan miedo, enfoquense, sean decididos. Tengan esperanza. Empoderense a sí mismos con una buena educación, saliendo y utilizando la educación para construir un país digno con miles de posibilidades. Prediquen con el ejemplo, con la esperanza, jamás con el miedo. Y sepan que yo estaré con ustedes, trabajando para apoyarlos durante el resto de mi vida".

