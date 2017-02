Alma Siller Contreras causó revuelo en las oficinas del consulado americano por el extraño trámite que quería realizar

Alma Siller Contreras es el nombre de la mexicana que tomó la decisión de devolver su visa americana, luego de escuchar que Donald Trump llamaba violadores y criminales a los mexicanos. Comenzó a pensar en esta opción poco antes de la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y cuando el empresario fue reconocido como ganador de la contienda electoral, no le quedó ninguna duda.

DESCUBRE MÁS

"Le dije a mi marido: 'Esto no está bien, esto no es normal, imagínate si llega a ser presidente, yo voy a devolver la visa". Así lo hizo, acudió a las oficinas del consulado americano en Hermosillo, Sonora, ciudad en la que radica, y dejó sorprendidos a los empleados cuando les dijo: "Vengo a hacer un trámite inusual: vengo a regresar mi visa", confesó Siller a la BBC.

Ante el gran desconcierto que se generó en el consulado, Siller no dudó en expresar cuál era la causa de la devolución: "Es una manera de protestar por las actitudes de tu presidente hacia mi país. Me fui muy contenta, misión cumplida. No se puede permitir que alguien te haga daño a ti ni a tu gente. Como mexicana pues fue lo único que ahorita por lo pronto podía hacer".

Siller fue sacada del sistema y acompañó la devolución de su visa con una carta que redactó en las mismas oficinas del consultado:

"Por este medio, me dirijo a Uds., para hacerles llegar, por voluntad propia, la tarjeta - visa, documento con el que cruzo a su país dese que tengo uso de razón y he utilizado infinidad de veces, sin contratiempo alguno ya sea por viajes de placer con la familia, de compras, etc. los cuales disfruté.

El motivo de esta decisión es por la actitud tomada de su nuevo presidente el Sr. Donald Trump hacia mi país México y sus habitantes de lo cual me siento ofendida, es mi manera de protestar contra ello y apoyo a mi querido país y su gente.

Desearía, en su momento, una vez finalizada la gestión del Sr. Trump, solicitarla de nuevo.



Por su atención, muchas gracias".

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Estas son las frases que marcaron la Marcha de las Mujeres



Y EN VIDEO

¿Tu ropa deja marcas y es incómoda? Entonces... ¿por qué la usas?