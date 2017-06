El Presidente Donald Trump anunció su decisión de retirar a los Estados Unidos de los Acuerdos Climáticos de París y el mundo estalla en su contra

Por Karen Hernández

El jueves por la tarde, el presidente Donald Trump sacó a EE UU del Acuerdo de París, pues como ha declarado en diversas ocasiones, considera que el calentamiento global es un engaño.

Esto implica un grave desafío ante los deseos de los líderes de todo el mundo ya que se trata de un acuerdo histórico que casi 200 países han firmado y es evidente que el cambio climático no es ningún invento.

DESCUBRE MÁS

La retirada aun tomará cuatro años y aunque esto significa que la decisión puede ser revertida en el trasncurso de ese tiempo y con los resultados de la próxima elección en Estados Unidos, sigue siendo una decisión catastrófica que ha levantado la furia de muchos, incluyendo de famosos que nuevamente se han pronunciado en contra de Trump.

El ex presidente Barack Obama, que firmó el acuerdo cuando estaba al mando, fue uno de los primeros en denunciar la acción de Trum y el magnate Elon Musk, también publicó su consternación con respecto a renunciar al tratado.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 de junio de 2017

Leonardo Di Caprio, actor ganador del Oscar y ferviente ambientalista, también manifestó su descontento hacia Trump y en un post de Instagram, compartió las consecuencias que esta decisión implica:

"Hoy, la futura habitabilidad de nuestro planeta fue amenazada por la decisión sin sentido del presidente Trump. Nuestro futuro en este planeta está ahora más en riesgo que nunca (...) Esta acción es profundamente desalentadora". El actor también instó a sus seguidores a apoyar a las organizaciones que están comprometidas a combatir el cambio climático, incluyendo el Consejo de Defensa de Recursos Naturales y la Guía Indivisible.

Katy Perry rogó al presidente, escribiendo: "@realDonaldTrump Le pido humildemente que recuerde a sus hijos, a sus hijos ya todos los niños se les dejará vivir con los resultados de su decisión"

. @realDonaldTrump I ask humbly to remember your children, their children & all children will be left to live w/the results of your decision pic.twitter.com/dnYQ2dH4Cz — KATY PERRY (@katyperry) 1 de junio de 2017

Por su parte, el actor y también activista, cada vez más político, Mark Ruffalo, fue uno de los que se adelantó a hablar sobre el acuerdo el día anterior, advirtiendo que la decisión de Trump de retirarse significaría "la muerte de toda la nación en sus manos". "Esto es un fascismo, es un autoritarismo, una toma corporativa de nuestra democracia", declaró el mes pasado.

El ministro de Canada, Justin Trudeau, dijo que la decisión de Estados Unidos era lamentable. Joe Biden, quien fungió cono vice presidente durante el mandato de Obama y Bernie Sanders, también se pronunciaron en contra.

We are deeply disappointed that the United States federal government has decided to withdraw from the Paris Agreement. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 de junio de 2017

We're already feeling impacts of climate change. Exiting #ParisAgreement imperils US security and our ability to own the clean energy future — Joe Biden (@JoeBiden) 1 de junio de 2017

Otros famosos que se unieron al despliegue de protestas fueron Ellie Gouding, John Legend, Paris Jackson, Moby, entre otros. Las celebridades llamaron a Trump "una verguenza", "megalómano destructivo" e "ignorante".

Trump is our national embarrassment.

— John Legend (@johnlegend) 1 de junio de 2017

We have to stop this asshole. This is urgent. You have to vote in 2018. — John Legend (@johnlegend) 1 de junio de 2017

oh great the unites states officially no longer acknowledges climate change! ignorance is bliss i guess.. we're all gonna die. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 1 de junio de 2017

There has never in US history been such a destructive megalomaniac in the WH. Thank you to US press and other numbskulls who put him there. — Bette Midler (@BetteMidler) 1 de junio de 2017

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Estas son las frases que demuestran por qué Michelle Obama es tan poderosa

Y EN VIDEO

Logra lucir labios más gruesos solo con maquillaje