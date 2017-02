No han sido olvidados y precisamente, por traer a fondo temas que la Academia y la sociedad olvidan, fueron incendiarios en su momento.

Por Luz Lancheros

Muchos actores y protagonistas de la industria de Hollywood no están de acuerdo con sus parámetros o con lo que está pasando en la sociedad. Y lo han hecho saber de maneras que no se han olvidado aún. Estos son los que más se recuerdan en la historia de estos premios.

La broma de Sean Penn

Antes de las palabras iniciales de campaña de Trump, lo que enfureció a los mexicanos a nivel masivo fue la broma que hizo Sean Penn ante la victoria de su amigo Alejandro González Iñárritu en los Oscar de 2015. Penn anunció el ganador a la categoría de "Mejor Película". Ganó "Birdman", película del director mexicano. Él solo dijo: ¿Quién le dio la green card a este hijo de perra?", en referencia a su situación migratoria. Penn no se retractó y por el contrario, dijo que no entendía que hubiese gente tan estúpida como para "no entender sus palabras".

2. Michael Moore y su discurso anti- Bush

Eran los tiempos en los que la popularidad de George Bush estaba al alza, luego de los atentados del 11 de septiembre. Era casi indiscutible su decisión de ir a la guerra con Irak. Pero un hombre que lo había investigado bien, no creía en tanto "heroísmo": Michael Moore, director de "Bowling for a Columbine", documental por el que ganó el Oscar. En 2003 se atrevió a criticar al gobierno de Bush y fue abucheado. También fue silenciado con música.

3. Marlon Brando y Sacheen

Al ganar el Oscar como Mejor Actor por "El Padrino" en 1972, el actor ni siquiera asistió a la ceremonia. En su nombre, fue la activista indígena Sacheen Littlefeather, quien protestó por la matanza de 1890 ocurrida en Dakota del Sur, conocida como Masacre de Wounded Knee.

4. Adrien Brody

Le dio tanta emoción ganar su Oscar como Mejor Actor por "El Pianista", que terminó besando a la bellísima Halle Berry en plena transmisión.

5. Angelina Jolie

En 2000 ganó el Oscar como Mejor Actriz Secundaria por "Inocencia Interrumpida". Ya había escandalizado la alfombra roja por darse un beso con su hermano. Ahí declaró su amor por él.

