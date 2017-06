Por Dayana Alvino

Imagina que asistes a la escuela en días extremadamente calurosos y pides a las autoridades del colegio que te permitan usar un short –para estar más fresca– en lugar del pantalón que llevas habitualmente, y su respuesta es "¡No!". Eso es lo que le sucedió a los estudiantes de la Academia ISCA, en la ciudad de Exeter, Inglaterra.

Fue debido a las altas temperaturas que se están registrando actualmente en dicha ciudad que los alumnos decidieron pedir permiso a las autoridades de la escuela para modificar su uniforme y así poder usar shorts. Petición que les fue negada.

Ante la negativa y como una forma de protesta, cerca de 30 niños decidieron asistir a sus clases utilizando la falda del uniforme.

Boys at Isca Academy in Exeter wear skirts to school in protest at not being allowed to wear shorts in hot weather. pic.twitter.com/XHrffnSQEN