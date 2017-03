Por Gabriela Vaca Jaramillo

La compañía de juguetes LEGO ha anunciado que fabricará la colección Mujeres de la NASA, una propuesta realizada por la redactora científica Maia Weinstock para homenajear a cinco figuras clave en la historia de la agencia espacial norteamericana.

La iniciativa fue incluida entre los doce proyectos finalistas de LEGO, al haber recibido más de diez mil apoyos. La compañía ha explicado en un comunicado que ha elegido la idea de Maia Weinstock por su valor inspiracional al reconocer el trabajo de cinco mujeres imprescindibles en la historia de la ciencia. El precio y la disponibilidad de la colección se darán a conocer a finales de 2017 o principios de 2018.

El proyecto "Mujeres de la NASA" homenajea a cinco científicas imprescindibles para la agencia espacial norteamericana. La colección incluye a Margaret Hamilton, la investigadora que dirigió el equipo que escribió el software de abordo de las misiones Apolo, según recogen en Microsiervos. El proyecto también homenajea a Sally Ride, la primera estadounidense que viajó al espacio, y a Mae Jemison, la primera astronauta afroamericana.

We begin #WomensHistoryMonth with the best news: Our 5 LEGO #womeninSTEM will soon be available to kids everywhere! https://t.co/SXNkG8j43n pic.twitter.com/6LPSrcPTc9