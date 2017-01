Busca terminar con los tabúes alrededor de la sexualidad femenina

Por Andrea Sánchez

La sexualidad femenina ha sido por mucho tiempo un tabú, un tema del que no se habla en público y si se hace, debe ser lo más 'normal' y discreto posible. Por varios años se pensó que la mujeres no eyaculábamos pues nuestro aparato reproductor no estaba preparado para ello. Con el tiempo, el estudio de los genitales femeninos ha revelado algo: tenemos próstata.

No te asustes, es una parte de tu cuerpo, se trata de unas glándulas que al igual que en los hombres se encargan de la eyaculación y Diana J. Torres, activista feminista que centra su trabajo en cuestiones relacionadas con el cuerpo, la sexualidad y el género, te ayudará a descubrir.

Así define Diana a este taller: "Durante siglos, la ciencia médica ha sido el enemigo del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, silenciando realidades anatómicas y patologizando todo lo que no encajara dentro de los parámetros de la falocracia y la heterosexualidad y de los roles binaristas de género. Este taller pretende trabajar con uno de los aspectos más controvertidos de nuestra sexualidad: su eyaculación. Y al mismo tiempo hacer un reconocimiento práctico del órgano que la produce: la próstata. Mediante proyecciones anatómicas, juegos y experimentos divertidos, iremos restaurando la conexión entre nuestro cerebro y nuestra próstata, conexión que el bisturí ideológico del patriarcado y el catolicismo nos sesgaron".

El taller se imparte en la Ciudad de México y debes estar dispuesta a desnudarte junto a otras mujeres. Diana guía a las asistentes para que encuentren esa parte de la anatomía femenina que provoca la eyaculación y que muchas parejas han llegado a confundir con orina cuando tienen relaciones sexuales.

Para comenzar, verás la imagen proyectada de la vagina de Diana. No te asustes, después verás la tuya proyectada. Así descubrirás donde está ubicada la próstata y otros orificios que probablemente no conocías. Una constelación que debes conocer como parte responsable de tu sexualidad.

Si quieres ser parte de este taller, dale clic aquí. Para conocer más sobre la eyaculaicón femenina, puedes consultar el libro y sitio de Diana en este link.

