Los usuarios de redes sociales pusieron más atención en su vientre que en su espectáculo

No importa si Lady Gaga dio un gran espectáculo en el medio tiempo del Súper Bowl 51, tampoco que sea una mujer valiente que se ha manifestado contra el abuso y la discriminación y tampoco que enfrente duramente a Donald Trump, para muchos, lo único que importa es que no lució un abdomen plano en televisión.

Las redes sociales se han volcado contra la cantante para criticarla y pedirle que haga más ejercicio para lucir un vientre plano.

Que no nos parezca absurdo que Donald Trump pida a las mujeres "vestir como mujeres", si nosotros pedimos vientres planos y rechazamos a todas aquellas que no lo tienen. Los usuarios comentaban que debieron hacerle un vestuario que ocultara su vientre y también que el movimiento de su vientre los distrajo del espectáculo.

Lady Gaga needs to work on her abs, all i can look at is her belly flop around 😂 — Bryan (@btzehe) 6 de febrero de 2017

Tried to enjoy @ladygaga's performance, was distracted by the flab on her stomach swinging around #SuperBowl — Nathan (@negans_swing) 6 de febrero de 2017

Whoever designed Lady Gaga's final outfit shouldn't have let her expose her belly. It wasn't flattering. #SuperBowl #PepsiHalftime — NASCAR Guy (@MegaDriver86) 6 de febrero de 2017

