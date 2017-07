¿Por qué permitimos que las niñas piensen que su cuerpo es feo?

Por Karen Hernández

Desde siempre, las mujeres hemos hecho todo por modificar nuestra apariencia, desde usar maquillaje, cortarnos el cabello y sí, recurrir a cirugías que perfeccionen nuestras "imperfecciones". Lo alarmante es que cada vez son más las mujeres que se someten a diferentes procedimientos a más temprana edad.

De hecho, existe una cirugía estética que se está convirtiendo en una "mooda" entre las adolescentes: la labioplastía.

Se trata de un proceso estético y quirúrgico en donde se busca reducir el tamaño de los labios menores de la parte íntima de la mujer de manera que tenga un "mejor" aspecto visual y así obtener diferentes beneficios tanto físicos como emocionales.

Nuestra intimidad juega un papel importante en el autoestima; los senos, los pezones y hasta la vagina, deben tener cierto aspecto para considerarse perfectos o atractivos ante otros, con la ironía de que son partes que la sociedad impone guardar para que nos respeten y no andemos provocando.

Pero ¿por qué permitimos que ahora las niñas piensen que todo eso que tienen es feo?

Según un informe de BBC News, los ginecólogos en el Reino Unido están notando una tendencia inquietante: adolescentes e incluso niñas tan jóvenes como de nueve años de edad están buscando el procedimiento para "embellecer su vagina".

La tendencia también se está reflejando en Estados Unidos y según la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, la labioplastia está en aumento pues en 2016, se realizaron más de 12.000 procedimientos, donde un cinco por ciento fue a niñas menores de 16 años. Eso es que más de 500 niñas estaban tan descontentas con sus vaginas que buscaron intervención quirúrgica.

¿Pero de dónde proviene esta particular inseguridad? Mucho tiene que ver claro, con el intenso bombardeo de titulares hablando del "cuerpo perfecto" de las celebridades y de la creciente accesibilidad al mundo porno, más allá de una forma de liberación sexual. Moviemientos como "Free the Nipple" o "Embrace the Bush" e incluso aquellos sobre el cuerpo postparto han buscado que las mujeres aprendan a amar su cuerpo y a dejar de ser tan duras con las marcas, las estrías, los colores o las formas de este. Sin embargo, también existen otros, como el "glitter vaginal" que buscan vender la idea de que hasta los fluidos deben verse hermosos.

En condiciones estrictas, la labioplastía se realiza cuando ocasiona molestias al roce, inflamación o molestias para hacer ciertos ejercicios (como andar en bicicleta) o simple desagrado ante la apariencia de estos pero nunca para "verse bonitas", Y sí, siempre se requiere la supervisión de un médico certificado.

"La percepción de las niñas es que los labios internos deben ser invisibles, casi como una Barbie", afirmó Paquita de Zulueta, médico especializada del Imperial College London, a la BBC. "La realidad es que hay una gran variación de vaginas, es muy normal que los labios sobresalgan". Así como ninguna huella dactilar es igual, ninguna vagina, vulva o clítoris es el mismo y no, no existe una versión mejor o peor. Lo más importante es que todas se adaptan para tener sexo y sentir placer y están ahí porque el universo quiso que esa fuera la anatomía de la mujer.