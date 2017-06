La cantante plasmó su sentir hacia los que dijeron que se veía gorda o embarazada y dejó claro que una imagen dice más que mil palabras

Por Karen Hernández

Hace unos días, la cantante Rihanna fue blanco de burlas de un sitio que escribió un artículo dedicado a su supuesta obesidad, atacando con comentarios como "se ve que ha comido bastante bien", "seguro está embarazada" e incluso aseveró que la mejor excusa que podría dar ante su peso era llevar un bebé dentro.

Ante todo el revuelo causado, el artículo fue dado de baja pero el responsable argumentó que en ningún momento habló de machismo ni de estereotipos aunque claro, parece que en su cabeza, burlarse de una mujer por haber ganado un par de kilos es algo cómico.

¿Pero qué podría esperarse el autor si remató su nota haciendo referencia a los "tiempos dorados" de Rihanna, cuando enseñaba el abdomen y usaba pantalones ajustados? Seguro que no pudo pensar en un peor ataque hacia la cantante. Lo peor, fue que despertó a muchos usuarios que siguieron con la lluvia de críticas hacia la cantante.

A post shared by The Shade Room (@theshaderoom) on May 28, 2017 at 3:31pm PDT

Chris "Spags", autor de la nota, publicó en sus redes sociales que "A los fans de Rihanna no les gustó mi post llamándola gorda y ahora me están haciendo ciberbullying", y avisó que había sido suspendido pero que ha iniciado una campaña a través de las redes sociales para que la empresa no tome represalias contra él por su artículo machista.

Rihanna no se había pronunciado al respecto, hasta ahora que subió un meme a su cuenta de Instagram que, sin necesidad de un largo discurso, resume a la perfección su sentir.

En la imagen aparece una foto comparativa del rapero Gucci Mane, una en 2007, cuando tenía una figura más robusta y otra, en 2017 con una figura más atlética.

😢 Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 11:02 PDT

"Si no eres capaz de manejarte con el Gucci Mane de 2007, no te mereces al Gucci Mane de 2017", se lee en la descripción, acompañada de una carita triste que sin duda delata un pesar en la cantante, al mismo tiempo que una especie de burla-sarcasmo hacia los que no tienen nada mejor que hacer que criticar. Y es que hay una innegable fijación por parte de los medios que se centran siempre en el peso de las mujeres y que una persona delgada es más atractiva que una que tiene "unos kilos de más".

El emoji de cara llorosa dice que Rihanna está herida por la crítica, pero que al mismo tiempo está consiente de que la única que le debe importar si sube o baja de peso es a ella misma y a nadie más. Al igual que todos nosotros, Rihanna es un ser humano y no es inmune a las inseguridades pero si algo podemos asegurar es que ella se ve increíble y seguro tiene cosas mucho más importantes que hacer que preocuparse que por los body-shamers (trolls) detrás de la pantalla, a quienes estará leyendo mientras cuenta sus millones, a bordo de su yate privado, rumbo a las Bahamas.

La cantante actualmente se encuentra en Miami, filmando un nuevo videoclip con DJ Khaleddonde, así que no hay duda que de ahora en adelante se enfocará en sus nuevos proyectos, más que en las criticas.

Una publicación compartida de RIRI (@rihannavoice) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 10:29 PDT

