Por Karen Hernández

Con la llegada a la pantalla grande de "La Mujer Maravilla", han llegado muchas controversias alrededor del personaje y la producción, como la situación con la ONU, la cuestión de empoderamiento femenino y más reciente, la petición porque la película se proyecte en una sala exclusiva para mujeres.

La cinta es la primer película de superhéroes en años que contará con una participación protagónica femenina y también es la priemra de este tipo cuyo director es mujer. Para celebrar este "hecho histórico", el teatro Alamo Drafthouse en Austin, Texas, anunció que quiere ofrecer una proyección sólo para mujeres da principios del próximo mes. Naturalmente, hay muchos sentimientos encontrados y muchos no están de acuerdo con esto.

El Drafthouse anunció que la proyección especial se llevará a cabo el 6 de junio y que las entradas ya están agotadas. "Una disculpa, señores pero estamos enalteciendo a nuestra chica diciendo 'No Guys Allowed' (no se permiten chicos)", señaló una publicación en el sitio del evento. Este está dirigido a las mujeres (incluyendo hombres trans) que quieren ver la película, así como para los miembros femeninos del staff del lugar.

Las mujeres han elogiado en gran medida la proyección especial y ha habido muchas solicitudes de más proyecciones por parte de aquellas que no obtuvieron entradas para las dos proyecciones planeadas además de pedir que se proyecte en más salas alrededor del país.

We've added a 2nd screening of our WOMEN ONLY: WONDER WOMAN show here in Austin. Tickets are live now: https://t.co/P00kgkOogv pic.twitter.com/GGlzacIvmx