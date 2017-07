Las mujeres en la industria deben ser cuvilíneas, pero no "gordas", con senos grandes, pero que no llamen mucho la atención, con senos pequeños, pero que se noten demasiado, ¿entonces?

Por Karen Hernández

La modelo y actriz, Emily Ratajkowski parecería la mujer ideal que Hollywood busca pero en una reciente entrevista con Harper's Bazaar Australia, confesó que nada ha sido fácil para ella, pues el tamaño de sus pechos y su extrema sensualidad, han complicado al momento de conseguir un papel en las producciones.

Ratajkowski comenzó su carrera en la televisión, en series como ICarly y Gone Girl, para después catapultarse en el video de Robin Thicke "Blurred Lines" pero mientras que la actriz ha intenado dar el salto grande a la pantalla grande, la discriminación y el sexismo en Hollywood parecen ponerle el pie por su físico. "Hay algo que pasa conmigo", afirmó.

"Muchas veces dicen 'Oh, ella es demasiado sexy'. Es como algo anti-mujer que la gente no quiere trabajar conmigo porque mis tetas son demasiado grandes ¿Qué pasa con las tetas? Son una cosa femenina hermosa que necesita ser celebrada. Grandes o muy pequeñas ¿Por qué debería ser un problema?", alegó la modelo.

Esa es una gran pregunta. Justo cuando creemos que el feminismo se ha convertido en un movimiento dominante en la industria, al final queda matizado entre muchas otras cosas y las mujeres siguen siendo juzgadas por sus cuerpos, incluso por otras mujeres. Y es que mientras unas como Jennifer Lawrence y Charlize Theron luchan por tener un salario equitativo y una Emmy Rossum se enfrenta a los que quieren más cuerpo y menos talento, otras como Emily tienen que soportar el ser rechazadas por su sensualidad.

Ella no ha sido la única que ha sido víctima de la estigmatización, pues Miley Cyrus también tuvo que enfrentar a las estrictas normas de Disney sobre "controlar" su cuerpo. "Disney trata de hacer que sus actores no crezcan y eso no se puede hacer con las personas reales y normales", dijo Cyrus para Daily Star, donde también alegó que querían que no podía dejar que sus tetas se notaran demasiado a través de su camiseta. Veteranas como Cher (71) y Susan Sarandon (70), también han sido criticadas por "enseñar cuerpo" y "verse espectacular" con escotes y trajes entallados pues es algo que no es socialmente aceptable para su edad.

Ratajkowski se ha posicionado a favor de la aceptación del cuerpo en momentos anteriores y ha defendido que las tetas "son asociadas con la basura porque no la vemos como algo hermoso sino como algo vulgar porque asustan". Pero claro, justo cuando una piensa que las tetas pequeñas son poco atractivas, resulta que éstas son mejores porque nadie se siente ofendido con ellas. "Es increíblemente frustrante que la sociedad de alguna manera sienta que las mujeres no pueden llegar a ser políticas, feministas y un símbolo sexual", declaró para The new York Times.

