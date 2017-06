Esta compositora llega para desmentir a una sociedad que ha definido a las 'feminazis' como mujeres locas, libertinas, frustradas y obsesionadas con que todo es violencia

Por Karen Hernández

Hay cientos de cumbias con letras dedicadas a los corazones rotos, los amores imposibles o los amores pasionales; cumbias de celebridades y a cualquier objeto cotidiano o personaje ficticio extraño que te puedas imaginar.

Pero la cantante de origen mexico-americano, Renee Goust, ha compuesto una cumbia que habla de uno de los temas que más ha golepado a la sociedad en los últimos años: el feminismo. En su canción, "La Cumbia Feminazi", Goust recalca la palabra 'feminazi', la cual ha sido utilizada como un término despectivo hacia aquellas "locas", feministas extremas.

La sociedad ha definido a las 'feminazis' como mujeres locas, feas, 'quedadas', frustradas y obsesionadas con imponer el espíritu feminista donde quiera que pisen; las feminazis creen que todo es acoso y que todo el mundo abusa y las violenta. Si mundo hace uso de este término para atacar a la mujer, ¿por qué no usarlo para callar a los que la pronuncian?

Goust relaciona la palabra con la época de llos nazis y el terror alemán. Pero el término fue acuñado por el locutor de radio, Rush Limbaugh, un conservador antiaborto que en 1992, en su libro, The Way Things Ought to Be (Las cosas como deben ser), habló del término abiertamente al referirse a las mujeres que defendían el derecho al aborto, lo que él consideraba un "Holocausto".

Y mientras Limbaugh dijo que las feministas eran lo más odioso por "perpetuar un holocausto", Goust canta: "Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente y pretender usarlo para imponerse". Ligar el feminismo con el término 'nazi' es terrible y peor aún la ligereza con la que se utiliza.

Pero el miedo tiene género (sì, así), y las mujeres son las que se llevan la peor parte en cuando a la violencia y los ataques de aquellos que se sienten el sexo superior. "Ya mero le atinaste, casi, al apodarme feminazi, pero un detalle te falló: la que camina por las calles con miedo soy yo". Lo peor, es que no sólo es un insulto o un miedo impuesto por el hombre, sino por otras mujeres que también alimentan y fomentan la cultura machista.

'La Cumbia Feminazi' es una dedicatoria de género a aquellos que insultan a las mujeres que pelean por sus derechos reproductivos, laborales o de vida. Porque si eres feminazi, eres todo menos alguien que lucha por un bien común.

