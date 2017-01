Pocos lugares en el mundo nos parecen tan conocidos. Es que tantas películas la usan como escenografía que forma parte de nuestros recuerdos. Si quieres descubrir rincones secretos, pasar una noche inolvidable, ir al mejor restaurante o prepararte para pasar las 12 en el Time Square, lee esta entrevista. Una pequeña muestra del libro éxito de ventas.

Por: Carolina Palma Fuentelba @laviajera.cl

"Jamás viví en Nueva York. Si lo hubiera hecho tal vez no conocería tanto. Cuando uno vive en una ciudad y debe trabajar o estudiar en ella, se hace difícil dedicarle tanto tiempo a recorrer cada rincón", asegura la argentina Andy Clar, creadora del exitoso blog "Chicas en New York", que ahora traspasó al libro "Chicas en NY" ¡Una tremenda guía!

La primera vez que viajó a NY no tenía muchas expectativas, pero la cautivó y se enamoró. Sintió que conocía la ciudad sin haberla pisado jamás. Tuvo la suerte de ir varias veces por trabajo y por placer, aunque un viaje que hizo con amigas lo cambió todo. Andy explica que sintió la complicidad con sus compañeras, la ciudad y la magia que habita en sus calles. "Hacía un tiempo que venía escribiendo tips para mis amigos, todos me pedían consejos diferentes a la hora de viajar. En un momento me vi escribiendo a gente que no conocía, amigos de mis amigos, que me pedían secretos. A la vuelta de ese viaje con dos amigas, arranqué con el blog para que todas pudieran vivir una experiencia como la que habíamos vivido".

No todo se dio tan fácil. Pasó por momento difíciles tras un accidente que la dejó un año sin caminar. Su espíritu optimista fue fundamental cuando le dijeron que no volvería a ponerse de pie. "A los 23 años un bus me atropelló y pasó literalmente por encima de piernas. Nunca perdí las esperanzas. Usé ese tiempo para formarme y para soñar. Aprendí que con perseverancia, trabajo, paciencia y amor puedes lograr lo que te propongas. Aunque fue lo más fuerte y duro que me pasó en la vida, siento que tuvo un impacto positivo en mí. Y así vivo con mucha intensidad, sabiendo disfrutar de cada minuto", confiesa.

Actualmente es socia fundadora y directora de una agencia de publicidad y contenidos desde hace 15 años, con sede en varios países, incluido Chile. Pero Chicas en New York también se ha convertido en su trabajo, así que su agenda se divide entre ambas empresas. Además, ofrece tours impresionantes sólo para mujeres.

Logramos contactarla para que nos diera algunos consejos. ¡Están muy entretenidos! Si quieres más, ingresa a su blog chicasennewyork.com o compra su libro que incluye una guía de sitios por conocer que no aparecen en las listas tradicionales.

Andy, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al pisar Nueva York?

Me sentí atraída por sus calles, por los barcitos mezclados con rascacielos infinitos, por el Central Park y las casas bajas del EastVillage. El contraste de la ciudad me apasiona.

¿Existe un "perfil" de mujer o una edad para enamorarse de NY?

El espíritu es lo importante, el número es relativo. Por otro lado, soy muy selectiva con mis recomendaciones y, más que la edad, importan los intereses. Sólo puedo decirte que caminar por la ciudad es maravilloso. Meterte en cada rincón, comer en diferentes lugares, animarse a salir de lo típico y tradicional, salir por una copa, brindar en una rooftop, conocer la ciudad con las luces de la noche es magnífico. ¡Te transforma!

Existen muchos lugares por conocer en una primera visita. ¿A cuáles debemos ir?

Más que el mandato de dónde hay que ir sí o sí, hay que decidir qué tipo de experiencia queremos vivir, cuál es el objetivo del viaje. Aunque podría recomendarte lo típico: que tu primer día sea recorrer desde el corner Sudeste de Central Park por la 5Ta Avenida hasta la Bryant Park, y de allí terminar en las luces de Times Square. También el Top Of The Rock como el mejor mirador, caminar por Battery Park o Seaport nuevo o cruzar el puente de Brooklyn al atardecer -desde Brooklyn hacia Manhattan- para ver cómo se va encendiendo la ciudad. Esto es básico. Lo mejor está definitivamente en el libro.

¿Cuáles son las falsedades más grandes que has escuchado de La Gran Manzana?

Que pasar año nuevo en Times Square es la mejor opción; que es divertido subir a la estatua de la libertad; que de noche es peligroso; que es una ciudad cara; y que se come mucha comida chatarra.

¿Nos puedes recomendar sectores para comprar ropa barata y estilosa en NY?

¡Esto sí que es difícil! Caigo en el cliché de la 5ta Avenida, aunque yo prefiero el Meat Packing con sus diseñadores modernos, hoy sede del NY Fashion Week. O también el Soho con sus callecitas de adentro. Y si prefieres el vintage, en Williamsburg y Brooklyn te haces una fiesta.

En el Instagram @chicasennewyork vemos fotos de comida fabulosa. ¿Cuáles son los dos restaurantes de moda con buen precio?

Hay muchísima variedad, de hecho, el capítulo más grande de mi libro es foodie, y estoy escribiendo uno exclusivamente de restaurantes. Elegir dos es dificilísimo, pero voy a ir por lo menos tradicional: Vandal es un restaurante de moda a puertas cerradas, escondido detrás de una florería. El lugar es muy grande, pasan buena música y también tiene un lounge con una barra impresionante en el sótano.

Algo opuesto por completo es Grand Banks, un barco antiguo y reciclado amarrado en Tribeca. Puedes ver el mejor atardecer de Nueva York desde sus mesas o barra, los drinks son espectaculares y la comida de mar también. Todo con la mejor vista que vi de la Freedom Tower (del reconstruido World Trade Center).

¿Qué foodtrucks te han vuelto loca este último tiempo?

Me gusta sorprenderme, así que voy probando. Lo que disfruto mucho es de la feria de comida en Williamsburg junto al río. Allí pruebas de todo a buenos precios. Sólo los sábados.

El sueño de muchos es pasar el Año Nuevo en la Gran Manzana. ¿Recomiendas pasarlo en el Time Square? ¿Con cuánto tiempo de anticipación uno debería reservar cena?

Times Square es imposible. El sueño de ver caer la bola no es como en las películas. Tienes que llegar 5 o 6 horas antes, van cerrando con vallas y no puedes salir hasta después de medianoche. Y si vas a la noche, quedas tan lejos que es mejor verlo en la televisión. Mis recomendaciones son menos tradicionales: elegir un buen restaurante, cenar muy temprano, conocer gente y después salir a caminar por la ciudad, cruzar el puente de Brooklyn antes de las 24 horas y ver los fuegos en el río o caminar por el Central Park.

Haces tour de chicas. ¿Qué tipo de experiencia logras?

Se logran experiencias únicas. Armamos grupos con mujeres que se postulan para viajar. De hecho, hay lista de espera de chicas que se quieren sumar, pero el cupo es muy limitado y sólo se hacen 2 viajes al año. Ellas acceden a experiencias que no podrían hacer si viajan solas y que varían según el viaje. Ningún viaje es igual al anterior. Podría nombrarte algunas: tuvimos el MOMA a puertas cerradas sólo para nosotras o la tienda Anthropologie nos recibe a puertas cerradas con un brunch y una charla de tendencia exclusiva. O nuestra gala en la gran mesa imperial de Buddkan, en la misma en donde se filmó la pre boda de "Carrie" de "Sex & The City"... y la lista sigue. Es como viajar solas sin estarlo del todo.

¿Están juntas todo el tiempo?

No, para nada. Las chicas tienen un calendario de actividades sugeridas y sólo hacemos juntas las actividades diseñadas para el grupo. En las noches contamos con mesas VIP y drinks en las mejores discos y rooftops de la ciudad. También hacemos un testing day de la mano de una chef; recorremos rincones de la ciudad y barrios increíbles mientras vamos probando diferentes sabores de cada lugar.

