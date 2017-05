Días previos al secuestro la joven se dio cuenta que era seguida por personas sospechosas

En 2015 se declaró Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec de Morelos, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres que se han registrado desde hace varios años. Este mes, la prensa mexicana da cuenta de un nuevo y terrible crimen: el caso de María, una joven de 34 años que fue raptada, violada, torturada y arrojada a un basurero.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de abril, después de que María salió de su trabajo. Fue interceptada por varios sujetos que la durmieron con cloroformo y la subieron a una camioneta donde fue privada de su libertad, golpeada y violada en repetidas ocasiones.

La joven, según relató a la web AfondoEdomex, procuraba no arreglarse mucho para no ser molestada en la calle, ya que en días previos a su secuestro notó que la estaban siguiendo, pero logró escapar al entrar a una tienda de autoservicio.

"Cuando desperté, ya estaba desnuda, atada de pies y manos. Me mantenían con la boca tapada, uno de ellos me tomaba fotografías, y ya tenía algunas cortadas que me habían hecho en el rostro con una navaja", apuntó.

Los captores de María eran 3 hombres que siempre permanecieron cubiertos del rostro.

"Cuando comenzaban a violarme me hacían cortadas con la navaja y si no sangraba repetían nuevamente las cortadas y cuando lo hicieron en mi estómago pensé decirles que no, pero no podía porque siempre me metían un trapo en la boca". María estaba embarazada de tres meses cuando fue secuestrada, pero perdió al bebé debido a las vejaciones que sufrió.

A pesar de que la mayor parte del tiempo la mantenían dormida con cloroformo, María pudo ver a su alrededor y notar que había ropa y zapatos de mujer manchados de sangre: "Dijo uno de ellos, qué asco mira esta hija de la..... ya está sangrando, no aguanta nada la culera, y agarraron un vaso que tenía algo que pensé que era agua y me lo aventaron en la vagina. Sentí helado y mucho ardor y me limpiaron con un trapo que tiraron a un costado donde había más prendas manchadas de sangre y zapatos de otras mujeres. Pienso ya habían hecho esto antes".

Luego de abusar de María, los agresores quisieron acabar con su vida estrangulándola, pero solo perdió el sentido. La vistieron y la tiraron en un basurero cerca de las vías del tren. Cuando al fin pudo despertar, nadie le brindó ayuda, ni siquiera la policía, pensaron que se trataba de una drogadicta.

María logró que las autoridades le hicieran caso y llamaran a una ambulancia: "Aunque tardó la ambulancia, la esperé cerca del lugar y cuando llegó, ahora sí se acercaron los policías a tomarme fotos y a decir que ellos me habían encontrado, y que a lo mejor yo era una drogadicta porque traía las manos y boca blanca. Era mentira".

Una vez que recibió atención, María pudo regresar a su casa. Tiene en brazos, piernas, glúteos y rostro las huellas de las vejaciones que sufrió. Toma tranquilizantes para poder dormir, ya que constantemente tiene pesadillas en las que revive todo lo que sufrió. Tiene miedo.

"Se quedaron con mi carnet y ahí viene mi dirección, mi teléfono. Temo me busquen al saber que no me mataron". María exige justicia y que se investigue hasta dar con el paradero de sus atacantes.

