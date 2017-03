Por redacción Nueva Mujer

La actriz Mischa Barton está en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer un video sexual protagonizado por ella. El video fue grabado sin su consentimiento por una de sus ex parejas y ofrecido al mejor postor.

Lisa Bloom, abogada de la actriz, difundió a través de su cuenta de Twitter un comunicado de prensa en el que se lee el estatus de este asunto. Señala que el video fue grabado sin el consentimiento de la actriz, que quien lo difundió cometió un delito conocido en el estado de California como pornografía de venganza y que ya están tomando todas las medidas para ejercer acción legal.

BREAKING NEWS: I am proud to represent actress Mischa Barton, who is the victim of revenge pornography. Here is my statement. pic.twitter.com/87brpAJoqy