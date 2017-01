Kristen Stewart es una de las actrices que poco habla de su vida personal y no suele estar metida en controversias, sin embargo, su trabajo como actriz la ha llevado ha estar bajo los reflectores y a que las personas menos esperadas opinen sobre su vida privada.

Unas de estas personas entrometidas fue el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetió contra Kristen cuando se dio a conocer que le había sido infiel a Robert Pattinson con el director de cine Ruppert Sanders. Entrevistada por la revista Variety, la actriz subrayó:

"Estaba enojado conmigo hace un par de años... Estava realmente obsesionado conmigo, fue algo endemoniadamente loco. Ni siquiera puedo entenderlo".

Y es que Trump habría lanzado una serie de tuits en los que comentó: "Robert Pattinson no deben regresar con Kristen Stewart. Ella lo engañó como a un perro y lo hará otra vez... simplemente hay que darse cuenta ¡Él puede estar mucho mejor!

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better!