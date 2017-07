Alguien se atrevió a decirle a la cantante que "está gorda" y nosotras estamos hartas de esa frase

Por Karen Hernández

Cada vez es más frecuente ver en redes sociales personas dedicadas a hacerle la vida imposible a otros a través de insultos o palabras despectivas hacia el cuerpo. Las mujeres son el blanco más fácil, y si son famosas más.

MÁS: Por esta razón acusaron a Kelly Clarkson de ser una mala madre

Recientemente la cantante Kelly Clarkson fue criticada por darle Nutella a su bebé y hasta la llamaron mala madre. Por si no fuera poco meterse con la forma en la que la mujer cria a sus hijos, ahora también decidieron meterse con su cuerpo. Eso sí, Clarkson no se deja de nadie y pondrá en su lugar a todo aquel busque humillarla o criticarla.

MÁS: 10 famosas que se sienten orgullosas de tener "cuerpos imperfectos" con celulitis

Un usuario de Twitter aprendió la lección después de conestar un tweet de la cantante sobre la importancia del 4 de julio, en Estados Unidos. "Gracias a cada persona en el servicio militar por la protección de todos nosotros y gracias a cada persona que luchó por nosotros para experimentar la libertad y la independencia", escribió Clarkson. El usuario no perdió la oportunidad y contestó "ESTÁS GORDA". Muchos pensarás, ¿qué daño puede hacer decirle a alguien "estás gorda"? A estas alturas, muchas optan por ignorar y hasta decir "tiene razón" pero no, no está bien ninguna de las dos cosas.

".... y todavía más fucking impresionante", contestó la cantante, para sorpresa del troll, quien seguró no esperó que estuviese al tanto de su ofensivo mensaje.

Llamar (en este caso) a una mujer "gorda" es una vergüenza y más tras la pantalla. Es una frase que cumple con su cometido de herir y menospreciar, una frase que despierta temores ocultos que todas tenemos y que sin importar lo simpática, lista, divertida, y apasionada por la vida que sea, al final, nos han enseñado que la que es "gorda", no es atractiva.

De acuerdo ser obeso es un problema de salud pública declarado por la OMS pero tener esa palabra presente como una forma de insulto, el sentido de salud parece quedar olvidado. Quienes han sido víctimas de tales palabras, deben aprender solas a amar, disfrutar y cuidar de su cuerpo pues nadie más que una, es merecedor de él. Y sí, quienes insultan, deben aprender a respetar entender que el cuerpo le pertenece a ella y sólo a ella. Por eso, las mujeres debemos tener las herramientas qa prueba de trogloditas e infelices que sólo busquen hacer daño y así, dejarlos callados.

Las mujeres siempre hemos vivido bajo los estándares que imponen las revistas y demás medios sobre tener un cuerpo delgado, con curvas modeladas y senos redondos para ser perfectas. Pero hoy, una Rihanna es considerada gorda y una Emily Ratajkowski, una muejr demasiado sensual y provocativa para ser aceptable, entonces ¿a qué juega el mundo?

MÁS: Esta es la razón por la que todos están hablando del cuerpo de Rihanna



TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Frases de 'Comer, rezar y amar' para vivir en armonía con el universo