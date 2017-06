Los padres reclaman a las autoridades que no hicieron nada para localizar a la menor

Valeria vivía en el municipio de Nezayualcóyotl, Estado de México, uno de 11 con alerta de género decretada debido a los incesantes feminicidios ocurridos en los últimos años. Tenía 11 años y cursaba la secundaria.

DESCUBRE MÁS

El 8 de junio de 2017, fecha en que desapareció, su padre fue por ella al colegio y volvían juntos a casa cuando de pronto comenzó a llover. Fue entonces el padre decidió que Valeria abordara una unidad del transporte público que la llevaría muy cerca de su domicilio y sin que se mojara. Así lo hicieron, pero en el trayecto el padre perdió de vista la camioneta en la que iba a su hija. Al no llegar Valeria a casa, comenzaron su búsqueda.

La familia de Valeria acudió a las autoridades para solicitar ayuda para localizarla. Según declararon a la prensa, desde las 02:00 a las 07:00 horas no tuvieron ningún apoyo de su parte. En el programa radiofónico 'Por la mañama' de Ciro Gómez Leyva, la madre de la niña subrayó:

"Vamos con las autoridades, les pido ayuda y me dicen que les deje la foto, y que más adelante me hablan. "Ellos tenían la obligación de llevarme a buscar, peinar el área, calle por calle. Pudimos haber encontrado a mi hija muy fácil, pero no se quisieron tomar el tiempo".

Valeria fue encontrada varias horas después dentro de una unidad del transporte público. Había sido violada y asfixiada hasta la muerte. La policía capturó a José Octavio 'N', quien presumiblemente conducía la unidad en que la niña fue asesinada y que podría ser el autor del crimen.

Aunque las autoridades aseguraron que se cumplieron todos los protocolos establecidos para encontrar a la pequeña, pero la familia de la menor alega que fueron ignorados.

Mujeres salieron a la calle para protestar contra el asesinato de Valeria y exigir justicia y seguridad para las mujeres.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Frases que fomentan la violencia de género y que debemos dejar de repetir