Es un término todavía bastante desconocido, pero que toma fuerza en todo el mundo como resultado de la mezcla de culturas y razas. ¿Cómo asumimos los chilenos la cada vez mayor presencia de extranjeros?

Por: Valeska Silva Pohl

Si miramos el mundo laboral actual, el escenario ha cambiado. Además de los desafíos tradicionales, hoy implica además saber moverse en entornos con personas de diferentes orígenes. A partir de esta realidad es que surge un concepto que pese a no ser reciente, nos "llega" ahora más que nunca: la inteligencia cultural. El término se define como "la capacidad de tener éxito en el trabajo cuando en él se reúnen diversas culturas, la habilidad para entender contextos desconocidos y ajustarse a ellos". Como en Chile hemos tenido los últimos años un aumento importante de inmigrantes que han llegado a radicarse, es un tema que nos afecta a todos, directa o indirectamente.

Originalmente el concepto inteligencia cultural –o cultural quotient, CQ en inglés– fue acuñado en una investigación realizada por los profesores de la Universidad de Singapur y de Michigan, respectivamente, Soon Ang y Linn Van Dyne, quienes buscaban medir y predecir el desempeño intercultural. Posteriormente algunos autores han profundizado más en las definiciones y principios, pero fue David Livermore, en el 2009, en su libro "Liderando con inteligencia cultural" ("Leading with Cultural Intelligence"), quien desarrolló y profundizó aún más el término.

La CQ se puede medir en una escala similar a la que se utiliza para medir el coeficiente intelectual de una persona. En ella las personas con CQ más altas son consideradas como más capaces de adaptarse exitosamente a un entorno multicultural.

El sociólogo, doctor en Filosofía de la Universidad de Szeged y de Roma, y director de la escuela de Sociología y del magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor, Antonio Leal, señala que "la inteligencia cultural es un concepto nuevo, acuñado en la última década, que surge en el contexto de la globalización, que tiende a imponer y homogenizar visiones culturales dominantes... Consiste en conocer y destacar la cultura de origen como un patrimonio propio pero, a la vez, conocer e incorporar la cultura a la cual la persona se introduce".

Esta inteligencia cultural comprende 4 categorías: la cognitiva, que permite conocer la interacción social de cada cultura; la metacognitiva, que busca instalar la interculturalidad como un camino hacia la construcción de una multiculturalidad de un mundo que camina a la disolución de fronteras; la inteligencia conductual, que consiste en adaptarse a las nuevas formas culturales en que vives, "y la inteligencia motivacional, que consiste en la creación de una disposición psicológica-cultural de relacionarse con personas de diversas culturas", agrega Leal.

Por su parte Ivianne Morales, psicóloga y generalista de RR.HH de Randstad –empresa especializada en servicios de RR.HH, con presencia en 39 países– sostiene que la inteligencia cultural "es la capacidad que tiene una persona para adaptarse y desenvolverse efectivamente en entornos con culturas diferentes a las de origen", especialmente referido al ambiente laboral.

¿Qué sucede en Chile?

Chile se ha convertido en la opción para muchos inmigrantes; a nivel legislativo hay facilidades migratorias para profesionales y no profesionales a través de diferentes tipos de visa con procedimientos relativamente sencillos. Pero esta política de apertura no ha permeado de la misma manera en todas las empresas. Si bien muchas organizaciones, principalmente multinacionales, han capitalizado esta situación incorporando talento extranjero de excelencia a sus filas, muchas aún desconocen los procesos legales para contratar extranjeros y, por lo tanto, optan por evitar incorporar inmigrantes. "Otras incluso se salen de los parámetros legales poniendo en riesgo tanto al inmigrante como a ellos mismos", explica Morales.

En lo que se refiere al proceso de adaptación, la llegada masiva de inmigrantes de alguna forma ha forzado el nuestro, en algunos casos con mayor éxito que en otros; pero la realidad es que en casi todos los ámbitos en los que nos desarrollamos encontramos inmigrantes. "Esta situación, desde el punto de vista organizacional, obliga a las empresas a tomar acciones para incentivar la inteligencia cultural. Es importante indicar que debe venir no sólo desde los departamentos de RR.HH, sino que todos los líderes de las compañías deben estar involucrados, de forma que puedan ser influencia y ejemplo para todos los colaboradores de la organización".

Un concepto académico

Pero para que esta inteligencia cultural sea desarrollada por todos los estamentos de la sociedad, se necesita que salga del desconocimiento. El concepto es conocido académicamente, pero aún no se ha incorporado en la gramática de las políticas públicas hacia los inmigrantes, y menos compartido hacia la población. La movilidad de los migrantes es un fenómeno mundial derivado de la pobreza, las guerras, los conflictos raciales y religiosos, la búsqueda de mejores condiciones de vida. Chile es un país atractivo para los migrantes que provienen de países con alta inseguridad de vida y golpeados por condiciones económicas que impiden la subsistencia –como Haití, por ejemplo–, o de aquellos con altas tasas de desocupación y bajos ingresos, que ven una posibilidad de tener trabajo, aunque sea temporal y precario. "A mayor crecimiento económico y de niveles de educación, la población chilena tiende a desplazarse a trabajos de mejor calidad y mejor remunerados, y ello deja espacios a trabajadores inmigrantes, que los ocupan. En el caso de las asesoras del hogar este es un fenómeno muy masivo, por un desplazamiento de la mano de obra tradicional chilena a otros servicios. Pero también llegan al país técnicos y profesionales que carecen de oportunidades en sus países o tienen remuneraciones muy bajas", señala Antonio Leal.

Chile atrae migrantes porque es visto en América Latina como un país seguro, donde las instituciones funcionan, donde hay democracia y libertades, estabilidad y gobernabilidad. En ese sentido, la presencia de los inmigrantes hay que verla como un aporte, como un factor de enriquecimiento cultural del país, como una posibilidad del surgimiento de una interacción social con personas de diversos colores y culturas, que otorgan vitalidad, música, alegría a un país como el nuestro, que además tiene un escaso crecimiento demográfico... "Hay que verlo como una gran oportunidad de integración. Debemos tener presente que es un fenómeno de un mundo global que se caracteriza porque las fronteras se flexibilizan, los espacios se estrechan y pierden sentido las visiones reductivas y las divisiones que afectan el desarrollo de nuestros países", indica.

Para que todo aquello se consiga, necesitamos cambios legales y culturales; a juicio del sociólogo, es urgente una nueva ley de inmigración que establezca requisitos de ingreso, condiciones de acogida y derechos de la población inmigrante, ya que nuestra legislación es preglobalización. Y esa urgencia está dada porque los inmigrantes carecen de estos derechos y no están protegidos por la ley laboral. Pero ello no basta. Chile es un país que aún tiene una fuerte herencia de racismo y xenofobia, y esto debiese ir variando paulatinamente tanto a través de leyes que establezcan normas para garantizar la tolerancia y el respeto a la diversidad, como por el creciente desarrollo de la información digital, las redes sociales y los viajes de chilenos al extranjero, ampliando su propio abanico cultural. "Se requiere una revolución cultural que permita comprender que caminamos hacia un mundo donde no sólo circularán los flujos económicos y financieros, sino también las personas, un mundo donde se mezclarán razas y culturas, un mundo donde la multiculturalidad será un factor de la vida cotidiana. Hay que empezar en los colegios a enseñar a nuestros alumnos el valor y el respeto a lo distinto, a combatir el miedo al otro. Ello es esencial para ser un país desarrollado, con integración social y cultural", concluye.

DESCUBRE MÁS:

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Frases célebres de Octavio Paz sobre el amor y la vida