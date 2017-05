Ayudaron a mujeres y niños mientras llegaban los escuadrones de rescate

El atentado terrorista perpetrado el pasado 22 de mayo en el Manchester Arena, durante un concierto de Ariana Grande cobró la vida de al menos 22 personas y dejó decenas de personas heridas. Los cuerpos de emergencia actuaron con celeridad, pero las víctimas necesitaban ayuda inmediata. Fue entonces que, ante la tragedia, recibieron el auxilio de un par de héroes sin hogar.

Stephen Jones y Chris Parker son indigentes, pero no dudaron un segundo en ayudar a las personas que fueron víctimas de las explosión. Entrevistado por CNN, Jones dijo: "Somos humanos, todavía tenemos corazón, todavía tenemos ese instinto para auxiliar a la gente que necesita ayuda y eso es lo que estamos haciendo. Y obviamente cuando vemos a niños así, con sangre, sacando clavos de sus brazos, había un par en la cara de una niña... había niños, muchos niños llenos de sangre, llorando y gritando. Si yo no ayudaba, no hubiera podido vivir conmigo mismo por huir y dejar a los niños así".

Jones también reveló a la televisora que, al escuchar la explosión, pensó que se trataba de fuegos artificiales. El segundo estallido le dejó claro que era algo más:

"Simplemente sentí la fuerza del viento y entonces todos empezaron a gritar y a correr. Mi amigo y yo nos levantamos y empezamos a correr. Nos dimos cuenta de lo que había pasado, nos devolvimos y fue cuando todas las mujeres y los niños estaban saliendo con sangre".

Jones y Parker ayudaron a una mujer que se desangraba sosteniendo sus piernas hasta que llegó la ambulancia: "Pensamos que se iba a desangrar ahí", apuntó.

El buen corazón de estos hombres no pasó desapercibido y una mujer abrió una cuenta para recaudar fondos y donarlos a quienes se consideran los héroes de la tragedia del Manchester Arena.

