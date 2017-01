Fueron contundentes, están en contra de las políticas migratorias del presidente

Por Andrea Sánchez

Los premios del Sindicato de Actores (SAG) de este año estuvieron cargados de política y, de cierta forma, nos dejaron con la idea de que en la entrega del Oscar veremos muchos discursos con tinte político.

En esta edición, no sólo brillaron los vestidos y trajes de los asistentes, también los mensajes que los asistentes dieron. Uno de ellos fue Simon Helberg, quien interpreta a Howard Wolowitz en The Big Bang Theory junto a su esposa, la también actriz Jocelyn Towne.

DESCUBRE MÁS:

Ambos protestaron contra la política migratoria de Trump. Ella llevaba pintada en el pecho la frase "Let them in" (Déjenlos entrar). Simon llevaba una pancarta que decía "Refugees Welcome" (Bienvenidos, refugiados).

Ashton Kutcher también habló contra Trump, sin decir su nombre y para dar la bienvenida dijo: "Buenas tardes, compañeros y miembros de la SAG y todo el mundo que está en casa, y todo el mundo que está en aeropuertos y que pertenecen a mi América". Ante la ovación del público que aplaudió esta acción.

Mahershala Ali, ganó el premio a mejor actor por Moonlight y al aceptar el premio dijo: "Mi madre es ministra en una iglesia. Yo soy musulmán. Ella no hizo precisamente volteretas cuando la llamé para decirle que me había convertido a los 17 años; pero os lo digo ahora, fuimos capaces de dejar las cosas a un lado y somos capaces de vernos, sin rencores".

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Estas son las frases que marcaron la Marcha de las Mujeres