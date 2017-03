Durante años, la galardonada actriz ha levantado polémica por su activismo pero esta confesión es clave en sus ideales feministas.

Por Karen Hernández

Jane Fonda es mucho más que un símbolo sexual y una pionera en videos fitness: es una destacada actriz, ganadora de premios de la Academia ('Coming Home', 'Klute'), una poderosa activista y escritora. Sin embargo, no todo ha sido perfecto en su vida pues acaba de revelar en una entrevsita que el abuso sexual estuvo presente en su infancia.

DESCUBRE MÁS

Fonda siempre ha levantado polémica por su activismo y sus campañas antibélicas en la guerra de Vietnam y de Iraq así como también por levantarse en contra del abuso a las minorías indígenas y de acciones antiambientalistas.

Pero justo el activismo está alzando la voz en torno a los derechos de las mujeres, la actriz confesó haber sido víctima de abuso sexual cuando niña. Esta leyenda de Hollywood fue entrevistada para la revista The Edit por Brie Larson, ganadora del Oscar por su interpretación de una joven que fue abusada y encerrada en la película 'The Room'

La veterana actriz quien desde hace unos años forma parte del movimiento global V-Day, qen contra de la violencia machista, no se inmutó al revelar dicha situación de su pasado.

Fonda comenzó hablando sobre el efecto del patriarcado en las mujeres, no sólo dentro de la industria sino fuera. "Para mostrarte hasta qué punto un patriarcado afecta a las mujeres puedo decirte que he sido violada, he sido abusada sexualmente de una niña y he sido despedida por no acostarme con mi jefe. Siempre pensé que era culpa mía y que no baía dicho ni hecho lo correcto. Me costó 60 años aprender a decir que no", dijo a Larson.



En 2014, la actriz ya había hablado de abuso sexuial cuando reveló que su madre, Frances Ford Seymour, también había sido abusada de niña y que eso la llevó a suicidarse cuando Jane tenía 12 años.

Sin duda toda esta situación la llevó a convertirse en una feminista y defensora de los derechos de la mujer. En 2001, Jane fundó el Centro Jane Fonda para la Salud Reproductiva Adolescente, organización que ayuda a prevenir el embarazo adolescente, especialmente en menores de edad. "Conozco chicas que han sido violadas y ni siquiera sabían que eran violaciones". "Una de las cosas que debe lograr el movimiento femenino es que las mujeres se den cuenta que una violación no es por su culpa"

La actriz dijo estar satisfecha con el enorme impacto que ha tenido el surgimiento de nuevos movimientos de mujeres pues la perspectiva en torno al abuso sexual (y el abuso en general) ha cambiado, lo cual sin duda es un paso positivo hacia la igualdad.

Síguenos en Facebook

Síguenos en Instagram

Síguenos en Twitter

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Frases que fomentan la violencia de género y que tenemos que dejar de decir

Y EN VIDEO

Prepárate para recibir el amor en tu vida