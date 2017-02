‘Goyo’, la reina y alma femenina de la agrupación musical Chocquibtown, nos contó sobre su faceta como madre y sobre el mensaje que transmite al representar a la mujer afro.

Por Monica Garzón

La chocoana Gloria Martínez, heredera de una familia musical se ha convertido en unreferente nacional e internacional no solo por us voz, sino también por ser una digna representante de la belleza de la mujer colombiana.

Madre, esposa y cantante son solo algunas de las facetas con las que vive dia a día, en entrevista con Publimetro nos reveló detalles de cómo se cuida y se conserva, cómo le cambio su vida al ser madre y sobre los proyectos que está desarrollando actualmente.

Háblenos de su nuevo proyecto personal, ¿qué es Inspira?

Es un proyecto súper bonito de un homenaje que se le hace a las mujeres, la forma de poder llegarle a ellas por medio de un producto con alta calidad como lo es un perfume en este caso Inspira de Ésika que es hecho por mujeres, la idea es llevarnos un mensaje donde decimos que todo es posible, donde todo el tiempo hablamos que los logros de las mujeres es lo más importante, es lo que las hace más bellas, entonces es hablar que los logros no son lo que yo poseo ni lo que he comprado sino que es lo que he alcanzado, me llamó mucho la atención trabajar en esto porque me di cuenta que hace parte de mi historia y que bonito acompañar proyectos que llevan un mensaje a las personas.

Muchas mujeres aseguran que cuando son madres la vida les cambia, ¿cómo puede definir su faceta como mamá?

En esta faceta de mamá yo no me siento como pez en el agua, pero si creo que todas las mujeres tenemos esa capacidad de sortear todo lo que pasa en la relación entre madre e hija, pero lo más bonito es aprender de ellos, a no olvidarse de sonreír, de no olvidarnos de pasarla bien y ser auténticos.

¿Cómo describe la experiencia de ser una representante de las mujeres afrocolombianas?

Bueno, yo creo que esa experiencia viene conmigo porque creo que me tocó un papel y una responsabilidad muy grande, no hay muchas mujeres afro en el medio de la industria de la música en Latinoamérica, entonces para mí poder tener esa responsabilidad tan bonita de representar a muchas mujeres sin importar la edad, condición social, incluso la raza, es todo un orgullo y un reto del que aprendo mucho todos los días.

¿Qué significa para usted ser Mujer?

Lo que más me gusta es la sensibilidad que uno tiene a la hora de relacionarse, de entender la responsabilidad más grande que hay y que es poder crear vida, eso es lo máximo, uno poder tener hijos, tener esa responsabilidad de hacer que el mundo esté lleno de seres humanos hermosos.

Hablemos de belleza, ¿cómo se maquilla una mujer afro?

Lo primero que quiero resaltar es la importancia de encontrar la base y los polvos que son, mi consejo es que no se maquillen tanto, solo lo suficiente y que conozcan que hay productos que no dañan tanto la piel. Por otro lado, uno de mis secretos es maquilar muy bien el contorno, resaltar los ojos que es lo que más me gusta mostrar y obviamente los labios.

¿Cómo cuida su pelo?

Siempre voy al salón By Goyo que es un sitio en Bogotá, es un proyecto del cual hago parte también, donde mujeres peinadoras que esa es parte de la tradición afro se encargan de mi pelo. Además hace parte de mi tradición llevarlo así pues desde pequeña me he peinado con trenzas.

Sobre mipelo también quiero decir que es como mostrarle a las mujeres que hay que ser libres, seguir lo cánones como uno quiera, como uno se sienta bien y si uno quiere mandar un mensaje poderlo hacer por medio de la ropa, el pelo y hasta de la actitud, eso es bien clave.

¿Cómo hace para mantener el cuerpo?

La naturaleza me dio un cuerpo como el de una pera (risas), entonces es algo bien natural en mi, hago ejercicio, trato de comer muy bien, me encanta la comida colombiana, el plátano, la sopa, el arroz, todo, trato de alimentarme bien no dejando de comer sino más bien tratando de escoger las horas y aprovechar en las redes sociales para seguir rutinas de ejercicio.

