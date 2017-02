No es "Síndrome de Estocolmo". Más bien es una historia de perdón.

Por: Luz Lancheros

Thordis Elva solo tenía 16 años cuando la violó su entonces novio, el australiano Tom Stranger, quien tenía 18 años. La islandesa sufrió el horror de millones de mujeres en el mundo en 1996.

Increíblemente, años después, es coautora, con él, de un libro y han dado una charla TED que se ha hecho viral. Los dos discuten, de manera poderosa, durante 19 minutos, cómo este acto cambió su vida para siempre.

¿Cómo pasó?

Ellos habían salido por alrededor de un mes, cuando regresaron del baile de Navidad en su escuela. Ella probó el ron por primera vez y creyó que su novio era su héroe luego de que él la llevó a la casa para supuestamente arroparla en su cama. "Era como un cuento de hadas", afirmó en la charla. Pero el cuento fue historia de horror cuando él le quitó la ropa y se puso encima de ella.

Ella no supo lo que su ex le hizo sino hasta años después. /TED

"Mi cabeza se aclaró, pero mi cuerpo seguía siendo demasiado débil para resistir. El dolor era cegador. Pensé que había sido cortada en dos", narró Thordis.

Afirmó que para no caer en la locura, contó los segundos de su depsertador. "Desde esa noche, he sabido que hay 7200 segundos en dos horas".

Una tortura inimaginable, que para Stranger, en ese momento "solo era sexo", mas no una violación. "Tengo vagas memorias del día siguiente. Nunca ví lo que había hecho. Me criaron en un mundo donde se les dice a las niñas que son violadas por una razón. Que por tener faldas cortas, por tener sonrisas demasiado amplias, etc. Pero yo era culpable de lo que hice, así que la vergüenza era mía", declaró en la charla.

"Para ser honesto, repudié lo que hice en los días siguientes y cuando lo estaba cometiendo. Dejé de convencerme. Es una mentira por la que me he sentido culpable", afirma Stranger, quien volvió a Australia y se separó de Thordis días después.

Tom se sintió culpable ahí mismo, pero por su crianza machista, no pudo asimilar la culpa sino mucho después./TED

Ella tardó nueve años en digerir lo que le pasó. Tuvo una crisis nerviosa y le escribió a su ex. Solo porque merecía paz. Él le respondió y luego de 16 años, volvieron a verse.

El reencuentro

Se vieron en Cape Town. Compartieron lo que habían vivido. "Yo todo lo que quería era herir a Tom como él lo hizo conmigo", dijo Thordis. Pero él le pidió perdón. Su proceso resultó en la coautoría de un libro, llamado "South of Forgiveness".

"Algo que hayas hecho no define todo lo que eres", explica Stranger. "No desestimen el poder de las palabras. Decirle a Thordis que la violé cambió mi vida. Y también me dio responsabilidad. Porque generalmente se le atribuye a las mujeres", concluyó.

Elva lo secundó: "Debemos dejar de tratar la violencia sexual como un asunto femenino", afirmó.

Pueden ver la charla acá:

