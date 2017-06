Han levantado al voz para pedir igualdad de condiciones en una industria que paga más a los hombres

La brecha salarial es una realidad para miles de mujeres en el mundo y las celebridades no se quedan fuera, pues ahora es Michelle Rodriguez la que dice basta y pone en duda su participación en una nueva cinta de 'Rápidos y Furiosos'.

Primero denunció que no recibía un salario igual al de sus compañeros de saga, quienes ganaban mucho más que ella, sólo por ser hombres. Dijo alguna vez a TMZ: "Ojalá hubiese nacido en otro sitio o quizá de la otra forma, pero este el mundo en el que vivimos, una sociedad patriarcal". Ahora usó su cuenta de Instagram para denunciar que si en la próxima entrega de la saga no hay más mujeres, simplemente no participará.

F8 is out digitally today, I hope they decide to show some love to the women of the franchise on the next one. Or I just might have to say goodbye to a loved franchise. It's been a good ride & Im grateful for the opportunity the fans & studio have provided over the years... One Love 🤘🏼❤️🤗🙏🦄✨🌍🙊🤔 Una publicación compartida de Michelle Rodriguez (@mrodofficial) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 8:43 PDT

No es la única que ha denunciado abusos, Robin Wright, estrella de 'House of Cards', buscó estadísticas de popularidad dentro de los personajes de la serie para exigir que se le pagara lo mismo que a Kevin Spacey, y lo consiguió, pues su papel creció y tuvo mucha más visibilidad que el propio Spacey.

Jennifer Lawrence, ganadora del Oscar, exigió ganar igual que sus 'compañeros con pene', pues descubrió que le habían pagado mucho menos que a sus compañeros hombres en más de una ocasión. Natalie Portman también desató la controversia cuando afirmó en una entrevista para ELLE UK : "No creo que las mujeres y los hombres sean más o menos capaces. Simplemente tenemos un problema con que las mujeres no tengamos las mismas oportunidades. Comparado con los hombres, en la mayoría de las profesiones, las mujeres ganan 80 centavos frente al dólar que ganan ellos. En Hollywood, estamos ganando 30 centavos por dólar". Ella ganó menos que Aston Kutcher en 'Amigos con Beneficios'.

