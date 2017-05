A inicios de este mes, la directiva del colegio Mystic Valley Regional Charter en Malden, Massachussets, hizo enfurecer a un grupo de padres de familia al castigar a sus hijos por negarse a deshacerse las trenzas de su cabello. Y es que de acuerdo con las autoridades de la escuela, su política prohíbe estilo que "distraigan, incluyendo el color de cabello y las extensiones", ya que buscan promover la equidad, reduciendo las diferencias visibles.

Las hijas gemelas de Colleen Cook se vieron afectadas por esta medida y fueron amenazadas con ser suspendidas del colegio si insitían en negarse a quitarse las trenzas. La madre de las jóvenes aseguró a la prensa internacional: "No tienen ninguna sensibilidad a la diversidad".

Por su parte, las jóvenes se sorprendieron cuando les exigieron quitarse las trenzas, pues muchas chicas las usan en su colegio, la única diferencia es que las suyas estaban hechas en salón de belleza y son para chicas de cabello afro. Una de las chicas fue expulsada del equipo de atletismo, por lo que confesó: "Esto me hace sentir como que mi cultura y mi pelo no era lo suficientemente importante como para ser representado en la escuela".

A raíz de esta situación surgió un nuevo desafío en redes sociales #BlackHairChallenge con la finalidad de resaltar la belleza y versatilidad del cabello rizado característico de afrodescendientes.

If only y'all could 4c the rest of the styles I'm cooking up for this year #blackhairchallenge 😏😆 pic.twitter.com/BowyOKmLsf