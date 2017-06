Por Karen Hernández

Glee fue una de las series más populares de principios de los 2000 que dio un giro de 180º a la definición de una serie musical. Aunque la historia era bastante básica (dramas adolescentes), las temáticas que llegó a tratar eran bastante fuertes ante muchos ya que tocó las adicciones, la homosexualidad y hasta la búsqueda de identidad sexual y el respeto a la comunidad latina desde un punto de vista más abierto y realista. Ahora esto ha trasgredido a la vida real con una noticia que impactó y alegró a muchos fans.

Muchos de los actores pasaron a ser activistas en el mundo real y se convirtieron en portavoz de movimientos a favor de los latinos, de género y de libertad sexual. Pero quien ha acaparado la atención de todos es Charice Pempengo, quien apareció en la segunda temporada de la serie y ahora es cantante y la sensación de YouTube.

Charicees finalmente ha sido capaz de revelarse al mundo para ser su yo más auténtico, al convertirse en hombre. Así, la estrella de origen filipino anunció que de ahora en adelante ser llamará Jake Zyrus, el nuevo nombre que refleja su identidad de género masculino.

My first tweet as Jake. Overwhelmed. Saw all your love comments and I'm so happy. Finally. I love you, everyone and see you soon.