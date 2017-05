Por Karen Hernández

Una explosión ocurrió la noche del lunes en el Manchester Stadium, en Londres, mientras la cancante estadounidense, Ariana Grande ofrecía un concierto como parte de su gira europea. El suceso se calificó como "atentado" y hasta la madrugada del martes, se había declarado al menos a 22 personas muertas.

Tras la explosión, el representante de Ariana, Scooter Braun, publicó un comunicado en el que expresó: "Nuestros corazones están rotos (...) Lamentamos la pérdida de vidas de niños y seres queridos arrancados por este acto cobarde". Por su parte la cantante expresó estar "desconsolada":

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.