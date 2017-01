Esta premiación se caracteriza por discursos que van más allá de un simple agradecimiento

Por Andrea Sánchez

Las premiaciones siempre los dejan un gran sabor de boca, vemos a nuestras actrices y actores preferidos lucir sus mejores galas, pero fuera del glamour y lo banal que puede resultar una entrega de premios, hay otros mensajes que son dignos de recordar y hoy tenemos para ti los mensajes que serán recordados de la entrega 74 de los Golden Globes.

Ryan Gosling y su dedicatoria a Eva Mendes

Ryan se ha declarado en más de una ocasión ser feminista, la formación que recibió por parte de su madre y su hermana lo sensibilizaron respecto a la mujeres y su papel en la sociedad. En la entrega 74 de los Globos de Oro agradeció a Eva Mendes su apoyo incondicional. "Mientras yo estaba cantando, bailando, tocando el piano y teniendo una de las mejores experiencias de mi vida rodando, mi mujer estaba cuidando a nuestra hija, a la vez estaba embarazada de nuestro segundo bebé y trataba de ayudar a su hermano en su batalla contra el cáncer. Si ella no hubiera tomado el control de todo eso para que yo pudiera tener esta experiencia seguramente hoy habría otra persona en mi lugar. Así que cariño, gracias".

Evan Rachel Wood 'contra' los vestidos

La actriz de Westworld demostró que el vestido no es una obligación en las entregas de premios y sí una opción. Cuando los conductores de E! le preguntaron sobre su atuendo ella respondió de la forma más inteligente: "Me encantan los vestidos, no estoy en contra de ellos, pero quiero que las jóvenes y las mujeres sepan que los vestidos no son un requerimiento. Solo sé tú misma porque tu valor es mayor que eso".

Lola Kirke y su 'no shave'

Su participación en Mozart in the Jungle la catapultó como uno de los jóvenes talentos de Hollywood, pero su firmeza y convicción la apuntan como una de nuestras preferidas. Lola se presentó en la alfombra de los Golden Globes con un vestido precioso de Andrew Gn, lo que llamó la atención fue que sus axilas no estaban depiladas. Dejó claro que una mujer puede elegir depilarse o no y eso no le resta hermosura o feminidad. La eliminación del vello es una opción no una obligación.

Emma Stone y su vestido

Es ya una tradición que antes de pasar por la alfombra roja de una premiación las actrices digan quién las vistió y hablen de su atuendo. Emma Stone, una de las ganadoras indiscutibles de la noche, se limitó a decir que era sólo un vestido rosa con detalles que parecían estrellas. Bravo, Emma, dejaste claro que eres más que un atuendo bonito.

Arriba las muestras de afecto

Ryan Reynolds y Andrew Garfield se besaron cuando se dio a conocer que Ryan no había ganado el premio a mejor actor de comedia, fue un 'beso de consolación', pero nada más, Ryan es casado y no tiene problemas en besar a un hombre, así como Sarah Paulson y Amanda Peet hicieron lo propio en la alfombra roja. Ambas 'parejas' dejaron claro que la muestras de afecto no tiene porqué estar mal vistas o ser entre hombres y mujeres

