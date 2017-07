¿De verdad creen que una chica se va a detener para entregarles su número de teléfono?

Por Karen Hernández

Casi todas las mujeres, si no es que todas, hemos tenido que caminar por la calle y soportar que nos griten cosas "lindas" al tiempo que nos ven de pies a cabeza con una mirada lujuriosa. Quizá exageramos, pero más que cumplidos, esas cosas "lindas" que nos gritan con tono insistente, se interpretan en primera instancia como algo más sucio o pervertido.

MÁS: "Te vas a casar, aprende a cocinar": la polémica campaña que enfureció a las redes

No todos los hombres lo hacen, pero para los que sí, parecieran considerarlo una especie de deporte andar acosando de ese modo a las mujeres. ¿De verdad creen que una chica se va a detener para entregarles su número de teléfono? ¿Cuántos casos de acoso callejero creen que terminan en encuentros sexuales CONSENSUADOS o en matrimonio? ¿O es que simplemente disfrutan ver cómo las mujeres nos incomodamos ante sus "halagos"?

MÁS: Denunció maltrato y se burlaron de él; murió apuñalado por su esposa

Un estudio reciente, publicado por la ONU Mujeres y Promundo, organización dedicada a comprometer a hombres y niños en temas de igualdad de género, resaltó la alarmante frecuencia con que los hombres acosan a las mujeres mientras están en público e indagó en las motivaciones que incitan a estos a acosar a las mujeres en las calles de cuatro zonas de Oriente Medio: Egipto, Líbano, Marruecos y los territorios palestinos.

"Sabemos mucho sobre las emociones mujeres y las niñas, pero poco sobre los impulsos de los hombres y los niños", dice Shereen El Feki, coautora del informe y autora de 'Sex and the Citadel: Intimate Life in a Changing Arab World'.

MÁS: Esta mujer murió después de que su marido la obligó a tener cuatro abortos en un año

El informe encontró que de los 4.830 hombres encuestados, hasta el 31 por ciento en Líbano y el 64 por ciento en Egipto, admitió haber acosado sexualmente a mujeres y niñas en público, desde palabras, hasta acecho y violación.

El reporte afirma que la mayoría de los hombres encuestados creen que el papel de una mujer es cuidar a los niños y el hogar, mientras que los hombres deben actuar como guardianes de estas y tomar decisiones. Aunque algunas mujeres creían que debían tener más autonomía, la mayoría de las mujeres encuestadas se adherían a las creencias patriarcales.

MÁS: Por qué hacer 'topless' en la playa sigue siendo un tabú para las mexicanas

Pero lo sorprendente es que cuando se les preguntó a los participantes masculinos qué los ha motivado a acosar a las mujeres, encontraron que "la gran mayoría de los hombres (hasta el 90 por ciento) dijeron que lo hicieron por diversión, culpando a las mujeres por vestirse "provocativamente".

También se llegó a la conclusión de que en la mayoría influyen las altas tasas de desempleo, la inestabilidad política y la presión para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana. También hay una alta correlación entre los hombres que muestran comportamiento violento hacia las mujeres y aquellos que han experimentado la violencia dentro de sus propios hogares.

MÁS: ¡No más 'Manspreading'!: Mujeres exigen a hombres sentarse con las piernas cerradas

Nada que no hayamos supuesto antes; y aunque este estudio se centra en países donde el machismo parece algo más cultural, las cifras y los motivos no parecen alejarse del resto del mundo. El acoso callejero es un fenómeno mundial y el estudio también ha demostrado que la mayoría de las mujeres en las ciudades de Brasil, India, Tailandia y el Reino Unido han sido objeto de acoso o violencia en público.

En Estados Unidos no son inmunes pues el 65 por ciento de las 2.000 mujeres encuestadas dijeron que habían sufrido acoso callejero, según un estudio realizado en 2014 por la firma de investigación GfK para Stop Street Harassment, un grupo de defensa. Y México ni se diga, pues hablando de datos más duros y crudos, en 2014 ocupó el primer lugar a nivel mundial en acoso, abuso sexual, violencia física y homicidios de mujeres menores de 14 años, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Atrae la paz a tu alma con estos rituales y remedios