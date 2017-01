Barack Obama ha recorrido un camino largo y nada fácil como presidente de Estados Unidos. Ganó muchos corazones, pero también hay quien considera que su mandato ayudo a unos y perjudicó gravemente a otros. Lo cierto es que sin duda es un presidente que se quedará en la memoria de las personas por mucho tiempo. Su sucesor, Donald Trump, no goza de la simpatía de muchos, así que no es de extrañar que un día después de su llegada a la presidencia se aliste una protesta contra él.

Su último mensaje en Twitter como presidente de Estados Unidos, va acorde con el discurso que dio esta semana en Chicago: hay esperanza.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.