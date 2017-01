Por redacción Nueva Mujer

La historia de amor de Barack y Michelle Obama ha cauticado a millones alrededor del mundo. Juntos han logrado construir una de las parejas más sólidas de la política y hoy, en el cumpleaños 54 de la primera dama, el mandatario le hizo una felicitación muy a su estilo.

Barack escribió en su cuenta de Twitter:

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn