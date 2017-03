Muchas modelos no llegan a ser como Gigi Hadid. Esta es la dura vida de quienes nunca lo lograrán.

Luz Lancheros, MWN

Modelos que comen manzanas para no engordar. Que comen papel para no ser rechazadas. De talla cero, pero no tan "cero" para la industria. Y son hasta mal pagas. Varias historias de horror, con muertes incluidas, han recorrido a la industria por años, porque cómo olvidar, por ejemplo, a las hermanas uruguayas Eliana y Luisel Ramos o a la malograda maniquí brasileña Ana Carolina Reston, consumidas por la anorexia.

Ana Carolina Reston murió solo con 21 años.

Incluso a la supermodelo de los 90, Karen Mulder, que denunció hasta trata de personas, pero que quedó en el olvido, a diferencia de compañeras como Naomi Campbell o Christy Turlington. Porque para las modelos que no son tops las condiciones son bastante duras antes de triunfar. Y eso, que hasta ahora están alzando la voz.

El escándalo más reciente ocurrido en esta Semana de la Moda de París, ha vuelto a poner sobre la mesa todo este problema, es el de Balenciaga, que despidió a sus agentes de casting, Maida Gregori Boina y Rami Fernandes, luego de que se denunciara el trato "sádico y cruel" al que sometían al as modelos . Todo fue denunciado por otro director de casting, James Scully, afirmando que más de 150 chicas habían sido dejadas a oscuras por tres horas esperando en las escaleras para ver si eran escogidas o no. Eso, mientras los dos directores almorzaban.

Esto se desmintió, pero fue suficiente para mostrar una problemática de las que muchas no pueden escapar. Porque en la industria prima la informalidad. Y esto hace que las modelos no puedan cobrar a tiempo. Que no gestionen sus visas y que algunas veces, terminen en lugares de prostitución y trata de personas. Así que, mientras Gigi Hadid se gana 154 millones de dólares al año libres de impuestos, las modelos con menos salario deben pagarle a su agencia por ropa, gimnasio, alojamiento y comida y por comisiones. Otras deben mantenerse con adelantos. Sin contar que no son empleadas y muchas veces, les pagan con ropa.

Algunas regulaciones

El sindicato Equity y el Concilio Británico de Moda fueron los primeros que, en la industria, se atrevieron a hacer algún tipo de cambio para considerar a las modelos como empleadas. No laborar más de 10 horas al día y tener algún descanso para comer fueron algunas de las prebendas conseguidas. Asimismo, las modelos menores de 16 años quedaron bajo protección de este código, único en su especie. Otros países como Francia, Israel y España prohibieron a sus modelos bajas de peso subirse a la pasarela. Dinamarca fue más allá: revisa constantemente su estado de salud, en alianza gobierno/agencias. Pero, aunque existan esfuerzos de esa magnitud, no son suficientes. El código regulatorio de Londres, que luego siguió Nueva York, solo aplica para pasarelas y no editoriales. Y ni qué decir de las modelos que salen, de cuando en cuando, a denunciar que las querían en los huesos porque eran "demasiado gordas" para su agencia.

Modelos que se cayeron en el desfile de Kanye West el año pasado. Se desmayaron por el calor y se criticó mucho este hecho.



Activismo de pasarelas

Sara Ziff y su organización Models Alliance han luchado por años contra los abusos de agencias e industria con las jovencitas que se van a probar suerte en las grandes capitales de la moda. La organización fue fundada en 2012 y desde ahí en adelante, la graduada de Harvard ha mostrado las presiones reales de la industria. Por ejemplo, los desórdenes alimenticios. Este año se publicó un estudio en la Revista Internacional de Desórdenes Alimenticios, en el que mostraba que al menos el 62% de las modelos consultadas, sin importar forma o peso, habían sido llamadas "gordas". De esa cantidad, un 21% de las consultadas fue amenazada por su agencia si no perdía peso. "Modelar es una profesión riesgosa si no se tienen los estándares básicos de salubridad o bienestar para las modelos", anunció Ziff en una carta abierta. Modelos como Gigi Hadid también denunciaron esto en Instagram, pero es muy distinto cuando se es una modelo como ella, que está en el pico de la industria, a una modelo común y corriente.

Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 28 de Sep de 2015 a la(s) 4:25 PDT

Sin embargo, aún estando en el cielo, las presiones son para todas. Puede que les paguen más, pero ninguna modelo, ni siquiera Miranda Kerr, se escapa de las aguzadas críticas y presiones que hacen sobre sus cuerpos. Algo que se ve detrás de un porte que muchas ni deberían envidiar.

"Este es un trabajo como cualquier otro"

Sara Sampaio es una de las modelos de Victoria's Secret que con solo 25 años, ya tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram. Esto es lo que piensa desde la cima.

¿Cómo has afrontado las presiones de la industria desde pequeña?

Es un trabajo que es como cualquier otro. Peores cosas le han pasado al mundo que esto. Hay una presión grande en nosotras y hay muchas cosas que nos pasan, pero nosotras lo escogimos, al fin y al cabo. También pienso que he tenido mucha suerte por lo que hago ahora. Sí tenemos que sufrir ciertas cosas y todas tenemos inseguridades. Pero eso ha sido compensado.

¿Cómo has afrontado el hecho de ser famosa tan joven?

Nadie te da nada para que seas famosa y todo tienes que trabajarlo tu . Siempre me he enfocado en tener una vida normal y esto para mí solo es un trabajo. Y trato de hacer lo mejor que puedo.

¿Qué consejo le daría a las que comienzan en este mundo, sobre todo a las que la ven como ejemplo?

Al final del día, muchas de las modelos comenzamos en lo mismo y con las mismas dudas . Pienso más y más en que las modelos deben lucir saludables, y eso es lo que debemos promover. Y no podemos parecernos a nadie más. Y no podemos compararnos. Esas cosas deberían cambiar en la industria.

¿Qué piensa de las que se hacen famosas al instante por Instagram?

Ya no estamos en los 80. Si ellas pueden conseguir su sueño así, no soy quién para condenarlas.

DESCUBRE MÁS

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

La modelo "plus size" más grande del mundo posó en ropa interior