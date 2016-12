Gracias a sus conocimientos en artes marciales el agresor no logró sus objetivos

Belén Mirallas, ciudadana argentina, denunció que sufrió un intento de violación cuando paseaba por la costa de Playa del Carmen, Quintana Roo, pero gracias a sus conocimientos en artes marciales no fue lastimada.

Mediante un video difundido en Facebook, la joven relató que un hombre se le acercó y platicó con ella cuando se encontraba paseando por la playa en plena Navidad cerca de las 20:30 horas, pero en el momento en que intentó llamar a un amigo el sujeto la tiró al suelo y le intentó tapar la boca, sin embargo, ésta logró apartarse del agresor.

"Logré liberarme con la mano derecha y le apreté la tráquea, y al hacerle suficiente daño me pega un puñetazo, aunque lo tenía agarrado, pero se aleja y empieza a correr".

Apuntó que el hombre logró escapar, y aunque dejó tirada una mochila durante su huida, no tenía ningún tipo de identificación para ubicar al sujeto. En cuanto a la seguridad en México, la joven subrayó que no tenía miedo de recorrer el país, sin embargo, es consciente de que muchas mujeres son agredidas todos los días.

"Yo no andaba con miedo, recorriendo todo México, nunca tuve miedo de otra persona, pero ahora ya no quiero salir de mi casa. Lo mío fue una violencia oportunista, pero soy consciente de que hay muchas mujeres que son agredidas y violadas todos los días y el sistema de justicia no está preparado para recibir a este tipo de víctimas", expresó Belén.

