En un mensaje de aproximadamente una hora, Barack Obama tomó el micrófono por última vez para dar un discurso de aliento para los estadounidenses y el mundo, pidiendo que no se den por vencidos y que si no están de acuerdo con algo traten de cambiarlo.

Obama tomó la última parte de su mensaje para agradecer a su esposa y sus hijas por el apoyo que le dieron en el arduo camino de ser presidente de los Estados Unidos

"Michelle LaVaughn Robinson Obama, en los últimos 25 años no sólo has sido mi esposa y la madre de mis hijas; has sido mi mejor amiga. Asumiste un rol que no pediste y lo hiciste tuyo con gracia, grandeza, estilo y humor. Hiciste de la Casa Blanca un lugar para todos, los jóvenes te ven como un modelo a seguir, me hiciste sentir muy orgulloso, hiciste al país entero sentirse orgulloso".

"Malia y Sasha, bajo las circunstancias más extrañas se convirtieron en mujeres asombrosas, son lindas, inteligentes pero sobre todo amables y llenas de pasión. Hicieron ver fáciles todo estos años bajo los reflectores, de lo que más orgulloso estoy en mi vida es de ser su papá".

