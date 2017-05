Por Karen Hernández

Los líderes mundiales más populares del momento se reunieron para la Cumbre del G7 de 2017 y aunque por supuesto las cuestiones políticas son el principal punto de interés, es imposible no ver a este par caminando por los jardines italianos.

Tras discutir sobre temas como el terrorismo, el conflicto internacional y la economía, Trudeau y Macron se tomaron un descanso para caminar y tener lo que parece una agradable conversación. ¿Será que hablaron de su inesperada popularidad en el mundo millenial? Ambos no han dejado de encantar con su físico y su carisma, además de que tienen historias que se han hecho virales (como el pasado rebelde y atlético de Trudeau o la esposa de Macron y su gabinete conformado por mujeres).

Getty

Y es que si Trudeau encantaba cuando se encontraba con Obama, ahora lo hizo con el nuevo presidente de Francia. El Internet ya los llama "MacDeau", como si se tratáse de 'Brangelina' (Brad Pitt + Angelina Jolie) o 'Kimye' (Kim Kardashian + Kanye West) pues parecen un par de mejores amigos charlando de la vida (¿o la dominación del mundo?)

Sitting down with @EmmanuelMacron for the first time, talking jobs, security & climate – looking forward to more conversations, my friend. pic.twitter.com/8ih8iEZ4aw

Ambos mandatarios parecen estar cosechando una buena relación que inspire a ambos países y el mundo a romper las barreras del odio. Prueba de ello es la publicación en Twitter del francés: "La amistad franco-canadiense tiene una nueva cara. @ JustinTrudeau, ¡depende de nosotros enfrentar los retos de nuestra generación! # G7Taormina", "Juntos, alrededor de valores comunes, para responder a las apuestas asociadas con el terrorismo, el clima y la cooperación económica. # G7Taormina"

L'amitié franco-canadienne a un nouveau visage. @JustinTrudeau, à nous de relever les défis de notre génération ! #G7Taormina pic.twitter.com/8EdQopviov

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 26, 2017

Let's get an UNDER THE TUSCAN SUN reboot with Trudeau and Macron asap thx pic.twitter.com/p4se5jfHDR

Y por supuesto que el Internet no podía dejar pasar la oportunidad de admirar y enaltecer a ambos mandatarios.

"Consigue a un hombre que te vea como Trudeau y Macron se ven el uno al otro (busca a un hombre que se vea como Macron o Trudeau)"

Get a man who looks at you like Macron & Trudeau look at each other. (You'd probably also settle for a man who looks like Macron or Trudeau) pic.twitter.com/omDa1pjf8A