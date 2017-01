Barack Obama se despidió como presidente de los Estados Unidos con un emotivo discurso que despertó el espíritu de todos

Por Karen Hernández

Barack Obama, cerró el capítulo como mandatario de una de las naciones más poderosas del mundo. No más viajes en el avión Air Force, no más Casa Blanca y no más Michelle y Barack al frente del podio, que desde hace ocho años, se posicionó como la pareja presidencial más carismática de todas.

Su discurso de despedida en Chicago, sin duda logró levantar un poco el ánimo de sus seguidores que con temor esperan la toma oficial de Trump como nuevo presidente.

Barack siempre habló sobre la búsqueda de oportunidades, no sólo para los ciudadados estadounidenses, sino también, para la población mundial; habló también de la importncia de romper barreras y de abrazar las enseñanzas del pasado para convertirlas en acciones del futuro.

Por supuesto, Obama mencionó a su esposa, Michelle Obama como lprimera dama y su mejor amiga, y alabó la gran labor que hizo durante su gestión. Así mismo, mencionó a sus hijas y lo orgulloso que está de ellas por ser mujeres inteligentes y de bien.

