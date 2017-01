Todas las mujeres pasamos horas quitando todo rastro de vello en el cuerpo, sin embargo, las famosas están luchando contra esta idea de belelza que nos ha impuesto la sociedad.

Por Karen Hernández

Como mujeres, vivimos con la idea de que debemos estar perfectamente depiladas, todo el tiempo. Nuestros rituales de belleza en torno a esto, suelen ser momentos de gran dedicación y esfuerzo, y por más dolorosos o costosos que sean, no debe quedar rastro de vello alguno en el cuerpo.

La televisión y los medios en general, han decretado que para ser bella, debemos poder usar vestidos que dejen ver nuestras piernas descubiertas, o blusas de tirantes que nos permitan alzar los brazos sin temor a tener una maraña de pelos en las axilas.

Por su parte, quienes más padecen de este mandato, son las famosas, ya que deben verse impecables en cada presentación o alfombra roja a la que asistan, porque un vello que se les vea y se convierten en blanco de los tabloides y las críticas.

Sin embargo, hasta hace unos años, estas figuras públicas han pasado a adoptar un papel más liberal entorno a este concepto de "belleza lampiña" y aunque algunas lo han hecho "sin querer" (porque seamos honestas, todas tenemos ataques de desgane ante tener que depilarnos), han defendido su derecho por mostrarse como quieran, sin temor a las críticas.

En la reciente entrega de los Golden Globes, la actriz de la serie Mozart in the Jungle, Lola Kirke, fue duramente criticada por presentarse sin depilar las axilas. El descubrimiento, no fue por accidente, ya que la actriz posó sin temor a dejar sus axilas descubiertas por el vestido strapless que llevaba. Sin embargo, algo que llamó la atención, posterior a esto fue no fueron los tabloides que remarcaban el "error" de la actriz, sino que la misma Kirke escribió en su cuenta de Instagram: "Gracias a la gente hermosa que NO me envió amenazas de muerte por mis hermosas y peludas axilas", dando a entender que recibió amenazas por haberse presentado así.

A photo posted by TMC (@sitetmc) on Jan 9, 2017 at 4:16am PST

La actriz Bella Thorne también fue duramente criticada a través de redes sociales, luego de haber aparecido en la alfombra de los American Music Awards sin depilarse las piernas. Cabe mencionar que esta ex estrella Disney, ni siquiera llevaba vestido, sino que la gente especuló que no tenía las piernas depiladas porque sus tobillos mostraban algunos vellos. La actriz detectó el comentario de una usuaria que decía que a pesar de que era una actriz hermosa, le rogaba que se depilara, a lo que esta respondió ""hahahahahaha, nunca".

Por su parte, la poderosa voz de Celine Dion fue opacada por sus piernas sin depilar, ya que en una ocasión, las luces del escenario le jugaron una mala pasada en pleno concierto, pues revelaron que esta estaba repleta de vellos. Por supuesto, la cantante hizo caso omiso de las críticas, ya que los vellos no son más importantes que su actuación sobre el escenario.

Otras famosas, como Cameron Díaz, han sido criticadas, no por mostrar vellos, sino por dar una postura muy "liberal" en torno a estos. Y es que cuando la actriz debutó como escritora con su libro, "The Body Book", declaró una guerra contra la depilación del vello púbico. De hecho, Díaz dedicó toda una sección titulada, "Elogio al vello púbico", donde se opone al rasurado brasileño (que consiste en una depilación drástica del área), ya que los vellos púbicos son como una "adorable cortina que rodea esa gloriosa y delicada flor".

