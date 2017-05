La ex pareja presidencial sorprendió con su estilo durante un viaje a Italia pero anunciaron que pronto volverán a la acción

Por Karen Hernández

Han pasado 5 meses sin Michelle Obama como primera dama de los Estados Unidos y ha sido imposible quitar la mirada, cada vez que aparece sola, con Barack o con sus hijas. Tran ocho años de cumplir con su rol presidencial, los Obama se han dedicado a disfrutar de unas merecidas vacaciones cada vez que pueden, ya sea que estén relajándose en una playa, en un pintoresco pueblo o simplemente mostrando un estilo más liberado de vestir.

Pero liberar su estilo no significa que la ex primera dama haya perdido su elegancia o buen gusto, por el contrario, parece que ahora que Michelle Obama dejó los trajes sastre de todos los días, puede lucir más chic y sofistiada, paseando con Barack por la ciudad toscana de Montalcino, Italia.

Michelle se ve relajada con su nueva vida y confiada de que siempre luce espectacular o así lo reveló una foto papparazi donde aparece con una blusa rosa de un hombro y pantalones vaqueros blancos deshilachados, con pendientes de aro y gafas de sol de gran tamaño.

First Lady Michelle Obama looking fresh and flawless while touring the city of Montalcino in Italy. pic.twitter.com/JkZ846V2IB — Nerdy Wonka (@NerdyWonka) May 21, 2017

En otra ocasión, Michelle se dejó ver sin fijador para cabello ni el clásico peinado ondulado, sino con chinos, tal y como es su cabellera natural.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB — daggone villain (@meagnacarta) April 2, 2017

Y claro, cómo olvidar la primer vacación de los Obama en la playa, justo para su aniversario. Ambos subieron una foto donde se ven sus pies en la arena, disfrutando de un momento de relajación.

Happy Valentine's Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama. #valentines pic.twitter.com/n3tEmSAJRT — Michelle Obama (@MichelleObama) February 14, 2017

La ex pareja presidencia sigue trabajando arduamente por la sociedad y en esta ocasión, aprovecharon el viaje que tuvo que Barack a Italia para dar una conferencia sobre el cambio climático. Este tampoco desaprovechó la oportunidad para mostrarse relajado pero dadas las circunstancias de violencia actuales, el mundo sigue aclamando el regreso de los Obama.

Recientemente, Michelle declaró para la revista People: "No nos hemos ido, sólo estamos recuperando el aliento. Déjenos respirar", expresó. "Tenemos que ajustarnos a nuestras nuevas vidas".

